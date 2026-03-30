Оккупанты хотят "бросить" 50 тысяч жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины. ВИДЕО

Оккупанты хотят "бросить" 50 тысяч жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Рефата Чубарова, в начале апреля Россия планирует принудительно мобилизовать до 50 тысяч человек в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Оккупанты уже активно используют механизмы скрытой мобилизации, запугивания и подкупа, чтобы заставить украинцев воевать против собственного государства. Хотя массовых "облав" пока нет, полноценный призыв ожидается уже в ближайшие дни.

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