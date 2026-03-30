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Оккупанты хотят "бросить" 50 тысяч жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины. ВИДЕО

Оккупанты хотят "бросить" 50 тысяч жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

По словам Рефата Чубарова, в начале апреля Россия планирует принудительно мобилизовать до 50 тысяч человек в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.

Оккупанты уже активно используют механизмы скрытой мобилизации, запугивания и подкупа, чтобы заставить украинцев воевать против собственного государства. Хотя массовых "облав" пока нет, полноценный призыв ожидается уже в ближайшие дни.

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Автор: 

армия РФ (23273) Крым (26046) оккупация (10313) россия (98221) Запорожская область (4567) мобилизация (3128) Херсонская область (5827)
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Топ комментарии
+13
Шо значить закручувати? Це звичайна мобілізація під час дії воєнного стану. А хто повинен захищати дітей, дружин та літніх людей? Діди з палицями такі як я?
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30.03.2026 13:56 Ответить
+10
Цього ж не може бути, правда?
Мобілізації ж на росії немає, правда?
Лише добровольці.
Просто росія дуже добре пояснює навіть чужим, чому за неї треба йти на м'ясо.
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30.03.2026 13:32 Ответить
+10
Ти довбойоб або так?
В нас що є інший вибір окрім як захищатись?
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30.03.2026 13:40 Ответить

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