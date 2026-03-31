Міноборони РФ заявило, що літак Ан-26 "зник" над окупованим Кримом

Росія "втратила зв'язок" із військово-транспортним літаком Ан-26, який здійснював "плановий переліт" над тимчасово окупованим Кримом.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву російського відомства цитує "Интерфакс" та "Медуза".

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Що відомо?

Зазначається, що літак Ан-26 "здійснював плановий переліт над Кримом", коли із ним зник зв’язок. Доля екіпажу та пасажирів, які перебували на борту, невідома.

"У передбачуваний район події направлені пошуково-рятувальні групи", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Там додали, що "ударного впливу на літак не було". Невідомо, скільки людей було на борту. Ан-26 розрахований на шість членів екіпажу і до 38 пасажирів.

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Втрата Су-34

Раніше близький до повітряно-космічних сил РФ військовий блогер Fighterbomber повідомив про втрату літака Су-34. Офіційні джерела цю інформацію не підтверджували.

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