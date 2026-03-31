Минобороны РФ заявило, что самолет Ан-26 "исчез" над оккупированным Крымом

Россия "потеряла связь" с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал "плановый перелет" над временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление российского ведомства цитируют "Интерфакс" и "Медуза".

Что известно?

Отмечается, что самолет Ан-26 "совершал плановый перелет над Крымом", когда с ним пропала связь. Судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, неизвестна.

"В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что "ударного воздействия на самолет не было". Неизвестно, сколько человек было на борту. Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа и до 38 пассажиров.

Потеря Су-34

Ранее близкий к воздушно-космическим силам РФ военный блогер Fighterbomber сообщил о потере самолета Су-34. Официальные источники эту информацию не подтверждали.

