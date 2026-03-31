Минобороны РФ заявило, что самолет Ан-26 "исчез" над оккупированным Крымом
Россия "потеряла связь" с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал "плановый перелет" над временно оккупированным Крымом.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление российского ведомства цитируют "Интерфакс" и "Медуза".
Что известно?
Отмечается, что самолет Ан-26 "совершал плановый перелет над Крымом", когда с ним пропала связь. Судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, неизвестна.
"В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Там добавили, что "ударного воздействия на самолет не было". Неизвестно, сколько человек было на борту. Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа и до 38 пассажиров.
Потеря Су-34
- Ранее близкий к воздушно-космическим силам РФ военный блогер Fighterbomber сообщил о потере самолета Су-34. Официальные источники эту информацию не подтверждали.
ну зник і зник і десяток кацапів з ним.
кожен день би так.
а ти з тих які до прапорців пристьобуються і кожного питають
"з якого окопа пишеш?"
"В ходе планового перелета из самолета АН-26 исчезло в неизвестном направлении 1.5 тонны золота и 1400 карат бриллиантов. Экипаж и самолет не пострадали. В процессе расследования было обнаружено, что летчики слепо-глухо-немые."