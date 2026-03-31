РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19426 посетителей онлайн
1 431 21

Минобороны РФ заявило, что самолет Ан-26 "исчез" над оккупированным Крымом

Ан-26 российский

Россия "потеряла связь" с военно-транспортным самолетом Ан-26, который совершал "плановый перелет" над временно оккупированным Крымом.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление российского ведомства цитируют "Интерфакс" и "Медуза".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Отмечается, что самолет Ан-26 "совершал плановый перелет над Крымом", когда с ним пропала связь. Судьба экипажа и пассажиров, находившихся на борту, неизвестна.

"В предполагаемый район происшествия направлены поисково-спасательные группы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что "ударного воздействия на самолет не было". Неизвестно, сколько человек было на борту. Ан-26 рассчитан на шесть членов экипажа и до 38 пассажиров.

Потеря Су-34

  • Ранее близкий к воздушно-космическим силам РФ военный блогер Fighterbomber сообщил о потере самолета Су-34. Официальные источники эту информацию не подтверждали.

Над оккупированным Крымом

Автор: 

Крым (25838) самолет (3695) Минобороны рф (947)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Хоть би здохли всі кацапи , які летіли над украінським Кримом !!
показать весь комментарий
31.03.2026 23:51 Ответить
+3
мабуть у полон здались, тому не виходять на зв'язок.
показать весь комментарий
31.03.2026 23:48 Ответить
+3
Здається, там не тільки АН "зник"...
показать весь комментарий
31.03.2026 23:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
клоунада. Який такий плановий перелiт?
показать весь комментарий
31.03.2026 23:47 Ответить
Як який. "все идет по плану". )
показать весь комментарий
01.04.2026 00:06 Ответить
Ааа, тодi вибачайте )
показать весь комментарий
01.04.2026 00:07 Ответить
літаком точно не рядових піхотинців возили
показать весь комментарий
01.04.2026 00:18 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 23:48 Ответить
нє нє є а де 38 пасангеров?????
показать весь комментарий
31.03.2026 23:48 Ответить
Може замість пасангеров щось важливе везли
показать весь комментарий
31.03.2026 23:58 Ответить
Патирялся. Аномальная зона там, филиал Бермудского треугольника.
показать весь комментарий
31.03.2026 23:50 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 23:51 Ответить
Цитую-"...он утонул..."
показать весь комментарий
31.03.2026 23:54 Ответить
Вова процитував іншого Вову. )
показать весь комментарий
31.03.2026 23:59 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 23:58 Ответить
І ось чому

показать весь комментарий
01.04.2026 00:00 Ответить
у Кобзона пошукайте, вони там 100%
показать весь комментарий
01.04.2026 00:00 Ответить
з чого цей галас?
ну зник і зник і десяток кацапів з ним.
кожен день би так.
показать весь комментарий
01.04.2026 00:01 Ответить
тобі в штатах по цимбалах , а в мене в Криму будинок лишився ! повернусь в Крим захожу в дім , а там кацапи дохлі смердять !
показать весь комментарий
01.04.2026 00:18 Ответить
було б по цимбалах - не дописував би тут.
а ти з тих які до прапорців пристьобуються і кожного питають
"з якого окопа пишеш?"
показать весь комментарий
01.04.2026 00:22 Ответить
Инопланетяне украли.
показать весь комментарий
01.04.2026 00:03 Ответить
Земля і людство очистилось
показать весь комментарий
01.04.2026 00:06 Ответить
Чеченської ППО ніде поблизу не було? Бо це вони ******* валити в білий світ де не попало!
показать весь комментарий
01.04.2026 00:24 Ответить
Замало фантазії. Краще це було б так:
"В ходе планового перелета из самолета АН-26 исчезло в неизвестном направлении 1.5 тонны золота и 1400 карат бриллиантов. Экипаж и самолет не пострадали. В процессе расследования было обнаружено, что летчики слепо-глухо-немые."
показать весь комментарий
01.04.2026 00:27 Ответить
 
 