Путин поручил ФСБ усилить защиту чиновников Минобороны России и ОПК
Российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.
Об этом Путин заявил на заседании коллегии ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Полностью это касается и лидеров общественного мнения, журналистов, волонтеров, которым постоянно угрожает киевский режим", - заявил диктатор.
Путин вспомнил о взрыве на Савеловском вокзале в Москве в ночь на 24 февраля, где взорвали российскую полицейскую машину. По его словам, взрыв стал следствием вербовки через интернет.
Также он поручил принять "серьезные дополнительные меры для охраны государственной границы" России.
Агов, малюк! Агов, буданов!
Скільки ворогів України знищено, за останні чотири роки?
***** своїх вже боїться більше, ніж нас.