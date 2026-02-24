РУС
Путин поручил ФСБ усилить защиту чиновников Минобороны России и ОПК

Российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

Об этом Путин заявил на заседании коллегии ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью это касается и лидеров общественного мнения, журналистов, волонтеров, которым постоянно угрожает киевский режим", - заявил диктатор.

Путин вспомнил о взрыве на Савеловском вокзале в Москве в ночь на 24 февраля, где взорвали российскую полицейскую машину. По его словам, взрыв стал следствием вербовки через интернет.

Также он поручил принять "серьезные дополнительные меры для охраны государственной границы" России.

Зеленский - Путину: Я готов к встрече. Мы должны закончить войну

Ніякого путєна давно нема,кацапи всіх дурять.Потім будуть казати єта он вінават ми харошіє,давайте перезагрузку.
24.02.2026 16:48 Ответить
+2
нехай страхаються, навіть, своєї тіні...
24.02.2026 16:52 Ответить
+2
Прекрасно... Чим більше буде "ахранникав", тим менше буде "штурмавиков", на полі бою... І більше буде витрачаться коштів на тупе "байдикування" купи "мордоворотів"., і менше грошей ітиме на зброю...
24.02.2026 16:55 Ответить
24.02.2026 16:48 Ответить
нехай страхаються, навіть, своєї тіні...
24.02.2026 16:52 Ответить
Значить почнуть "чистки" проводити ... це непогано 🤔
24.02.2026 16:53 Ответить
24.02.2026 16:55 Ответить
кремлівське пуйло: ДОБЕРЕМСЯ до кожної своЛОТИ і кожна мразота, яка вбивала Україну і народ-БУДЕ ЛІКВІДОВАНА
24.02.2026 16:56 Ответить
Бюджет ФСБ+500000%.
24.02.2026 17:03 Ответить
Відосик про доручення від гундосої наволочі, знайде кожного посадовця кацапії!!!
Агов, малюк! Агов, буданов!
Скільки ворогів України знищено, за останні чотири роки?
24.02.2026 17:09 Ответить
Охранка буде полоти грядки.
***** своїх вже боїться більше, ніж нас.
24.02.2026 17:48 Ответить
Після цього доручення.куйло сам дасть вказівку на знищення де-яких війскових осіб для посилення репресій проти рабсєян.
24.02.2026 17:50 Ответить
Грошей не вистачить для приватних охоронців кожному
24.02.2026 17:56 Ответить
Ну замочать цих високопосадовців разом з охороною (може через наявність охорони під роздачу потраплять ще й дійсно сторонні) -- було б бажання та кошти. Всі ці охорони більш-менш дієві проти одинаків аматорів, а коли за справу береться держава з достатньо потужними можливостями та спецслужбами, то жодна охорона не врятує (хіба що замкнуть охоронюваного в бетонно-броньованому бункері та знищать ключі від нього ).
24.02.2026 19:02 Ответить
 
 