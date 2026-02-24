Путин поручил ФСБ усилить защиту чиновников Минобороны России и ОПК

Российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

Об этом Путин заявил на заседании коллегии ФСБ России, передает Цензор.НЕТ.

"Полностью это касается и лидеров общественного мнения, журналистов, волонтеров, которым постоянно угрожает киевский режим", - заявил диктатор.

Путин вспомнил о взрыве на Савеловском вокзале в Москве в ночь на 24 февраля, где взорвали российскую полицейскую машину. По его словам, взрыв стал следствием вербовки через интернет.

Также он поручил принять "серьезные дополнительные меры для охраны государственной границы" России.

