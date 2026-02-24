Путін доручив ФСБ посилити захист посадовців Міноборони Росії та ОПК
Російський диктатор Володимир Путін доручив ФСБ посилити захист високопоставлених співробітників Міноборони РФ та оборонно-промислового комплексу, а також представників державної та муніципальної влади.
Про це Путін заявив на засіданні колегії ФСБ Росії, передає Цензор.НЕТ.
"Повністю це стосується і лідерів громадської думки, журналістів, волонтерів, яким постійно загрожує київський режим", - заявив диктатор.
Путін згадав про вибух на Савеловському вокзалі в Москві в ніч на 24 лютого, де підірвали російську поліцейську машину. За його словами, вибух став наслідком вербування через інтернет.
Також він доручив вжити "серйозних додаткових заходів для охорони державного кордону" Росії.
