Командира морської піхоти РФ засуджено до довічного ув’язнення за вбивство семи цивільних на Херсонщині

Командира підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту РФ, який перейшов на бік ворога та причетний до вбивства семи цивільних, засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Визнання винуватості та покарання

Як зазначається, за публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури суд визнав його винним у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни, що спричинили загибель людей (ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Доведено, що після окупації Криму він отримав громадянство РФ, вступив до її збройних сил і згодом став командиром підрозділу. У 2022 році перебував на тимчасово окупованій території Херсонського району, де керував діями військових і брав участь у злочинах проти цивільного населення.

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Обставини злочину

Зокрема, у квітні 2022 року в селі Правдине його підлеглі затримали цивільних, яких утримували в приватному будинку, застосовували до них насильство, унаслідок чого семеро людей, в тому числі - 15-річна дівчина, загинули. Щоб приховати злочин, будинок разом із тілами підірвали.

Символіка злочину та невідворотність покарання

"Після деокупації населеного пункту в листопаді 2022 року прокурори спільно зі слідчими поліції та експертами провели ексгумацію тіл і детальний огляд місця злочину. Загиблі мали вогнепальні поранення в голову та зв’язані руки. Експертизи однозначно підтвердили насильницький характер смерті.

Свідчення місцевих жителів доповнили картину злочину: окупанти тривалий час не дозволяли поховати вбитих. Виняток зробили лише для дитини, яку поховали наступного дня.

Цей злочин - чергова демонстрація зневаги ворога до людського життя та гідності. Після вбивства людей засуджений забрав телефон одного із загиблих, замінив SIM-карту та телефонував своїй дружині в росію. Для нього це був звичайний день служби. Така поведінка є показовою, вона підкреслює відчуття повної безкарності, з яким діяли військові рф на окупованій території. Саме тому принцип невідворотності покарання в таких справах має фундаментальне значення", - розповів керівник Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко.

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