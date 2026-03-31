Командир морской пехоты РФ приговорен к пожизненному заключению за убийство семи гражданских лиц в Херсонской области

Командир подразделения морской пехоты Черноморского флота РФ, перешедший на сторону врага и причастный к убийству семи гражданских лиц, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Признание вины и наказание

Как отмечается, по публичному обвинению Херсонской областной прокуратуры суд признал его виновным в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей (ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Доказано, что после оккупации Крыма он получил гражданство РФ, вступил в ее вооруженные силы и впоследствии стал командиром подразделения. В 2022 году находился на временно оккупированной территории Херсонского района, где руководил действиями военных и участвовал в преступлениях против гражданского населения.

Обстоятельства преступления

В частности, в апреле 2022 года в селе Правдиное его подчиненные задержали гражданских лиц, которых удерживали в частном доме, применяли к ним насилие, в результате чего семь человек, в том числе 15-летняя девушка, погибли. Чтобы скрыть преступление, дом вместе с телами подорвали.

Символика преступления и неотвратимость наказания

"После деоккупации населенного пункта в ноябре 2022 года прокуроры совместно со следователями полиции и экспертами провели эксгумацию тел и детальный осмотр места преступления. У погибших были огнестрельные ранения в голову и связанные руки. Экспертизы однозначно подтвердили насильственный характер смерти.

Показания местных жителей дополнили картину преступления: оккупанты долгое время не позволяли похоронить убитых. Исключение сделали только для ребенка, которого похоронили на следующий день.

Это преступление - очередная демонстрация пренебрежения врага к человеческой жизни и достоинству. После убийства людей осужденный забрал телефон одного из погибших, заменил SIM-карту и позвонил своей жене в Россию. Для него это был обычный день службы. Такое поведение является показательным, оно подчеркивает ощущение полной безнаказанности, с которым действовали военные РФ на оккупированной территории. Именно поэтому принцип неотвратимости наказания в таких делах имеет фундаментальное значение", - рассказал руководитель Херсонской областной прокуратуры Сергей Гриценко.

