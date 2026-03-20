Полковнику РФ объявили о подозрении в обстрелах жилых домов в Покровске, – СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому офицеру, который организовывал артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Покровска в Донецкой области.

Речь идет о полковнике Анатолии Лапандине – командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа РФ.

По данным следствия, в течение 2023 года он руководил обстрелами жилых кварталов и учебного заведения в прифронтовом городе.

Для ударов по гражданским объектам российские военные использовали реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Во время атак применялись осколочно-фугасные неуправляемые снаряды, которые направляли по районам массового скопления людей.

В результате одного из таких обстрелов погибли трое мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.

Следователи отмечают, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения.

На основании собранных доказательств Лапандину заочно сообщено о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

