Полковнику РФ объявили о подозрении в обстрелах жилых домов в Покровске, – СБУ

СБУ установила личность командира РФ, причастного к ударам по жилым домам в Покровске

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому офицеру, который организовывал артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Покровска в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

Речь идет о полковнике Анатолии Лапандине – командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа РФ.

По данным следствия, в течение 2023 года он руководил обстрелами жилых кварталов и учебного заведения в прифронтовом городе.

Для ударов по гражданским объектам российские военные использовали реактивные системы залпового огня "Торнадо".

Во время атак применялись осколочно-фугасные неуправляемые снаряды, которые направляли по районам массового скопления людей.

В результате одного из таких обстрелов погибли трое мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.

Следователи отмечают, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения.

На основании собранных доказательств Лапандину заочно сообщено о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

"Самокат" - "не по чину"... Досить буде і МОНки, під днище автомобіля...
20.03.2026 11:58 Ответить
І все? Ну це потужно нічого не скажеш!
20.03.2026 12:05 Ответить
Суд - так суд ...
Але ж ніхто не обіцяє , що суд буде тут на землі .
Й засобом забеспечення присутності на СУДІ не буде щось в тротиловому еквіваленті
20.03.2026 12:08 Ответить
Повинен бути "самокат". А так....толіку похер.
20.03.2026 12:10 Ответить
Треба не підозри а фізичне знищення мерзотників і їх сімей
20.03.2026 12:11 Ответить
Підозра- коли сидить у вашій камері, коли не дотягнутись, то це сміх.
20.03.2026 12:18 Ответить
 
 