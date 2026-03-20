Полковнику РФ объявили о подозрении в обстрелах жилых домов в Покровске, – СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому офицеру, который организовывал артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре Покровска в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.
Речь идет о полковнике Анатолии Лапандине – командире 439-й реактивной артиллерийской бригады Южного военного округа РФ.
Подробности
По данным следствия, в течение 2023 года он руководил обстрелами жилых кварталов и учебного заведения в прифронтовом городе.
Для ударов по гражданским объектам российские военные использовали реактивные системы залпового огня "Торнадо".
Во время атак применялись осколочно-фугасные неуправляемые снаряды, которые направляли по районам массового скопления людей.
В результате одного из таких обстрелов погибли трое мирных жителей, еще 11 человек получили ранения.
Следователи отмечают, что подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения.
Каковы результаты следствия?
На основании собранных доказательств Лапандину заочно сообщено о подозрении по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж ніхто не обіцяє , що суд буде тут на землі .
Й засобом забеспечення присутності на СУДІ не буде щось в тротиловому еквіваленті