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Новости Эвакуация из Покровска Обстрелы Покровска
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Более 1400 жителей остаются в Покровске, нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен, - глава ГВА Добряк

Покровськ

В Покровске по состоянию на 21 июля остаются 1413 жителей, в громаде - 2809. Эвакуация с каждым днем становится опаснее

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

Враг активно атакует Покровскую громаду управляемыми авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами, в результате чего в городе нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен. В частности, отметил Добряк, разрушена вся критическая и социальная инфраструктура, многоэтажки, особенно, на въезде в город.

В городе продолжается эвакуация, однако с каждым днем становится все опаснее, поскольку в большинство районов доехать эвакуационным транспортом уже невозможно, люди вынуждены выходить пешком. В данное время в городе остаются 1413 жителей, в громаде - 2809.

Кроме того, из-за обострения ситуации с безопасностью в Покровск почти невозможно завезти продукты, поэтому в ближайшие дни он прогнозирует закрытие магазинов.

"Поэтому призываю людей, кто остался там, родственники у которых остались: уговариваем людей все же выезжать, пока есть возможность. Потому что может и это окно возможности закрыться", - подчеркнул начальник ГВА.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: четыре человека погибли и шесть - ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

эвакуация (2129) Донецкая область (10281) Покровск (688) Покровский район (787)


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Ждуны готовы сидеть без света, воды. Лишь бы дождаться московитов.
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22.07.2025 09:46 Ответить
це каже про те во що перетворилась ця країна, що люди згодні з ризиком для життя чекати на окупантів, що виїхати на волю..
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22.07.2025 10:08 Ответить
якби кордони були відкриті, чи сиділи б вони там під бомбами? Відповідь знають всі. То хто ж винен у тому що країна перетворилась на концтабір?
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22.07.2025 10:09 Ответить
У безпечних районах вільне житло є, але місцеві феодали удавляться, якщо його комусь запропонують віддати.
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22.07.2025 11:04 Ответить
в році 2022 проживало приблизно 60 000..
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22.07.2025 10:05 Ответить
Да, мені Покровськ подобається. Гарне місто було до війни мабуть.
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22.07.2025 11:53 Ответить
 
 