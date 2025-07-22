Более 1400 жителей остаются в Покровске, нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен, - глава ГВА Добряк

В Покровске по состоянию на 21 июля остаются 1413 жителей, в громаде - 2809. Эвакуация с каждым днем становится опаснее

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

Враг активно атакует Покровскую громаду управляемыми авиабомбами, артиллерией и FPV-дронами, в результате чего в городе нет ни одного района, который не был бы поврежден или разрушен. В частности, отметил Добряк, разрушена вся критическая и социальная инфраструктура, многоэтажки, особенно, на въезде в город.

В городе продолжается эвакуация, однако с каждым днем становится все опаснее, поскольку в большинство районов доехать эвакуационным транспортом уже невозможно, люди вынуждены выходить пешком. В данное время в городе остаются 1413 жителей, в громаде - 2809.

Кроме того, из-за обострения ситуации с безопасностью в Покровск почти невозможно завезти продукты, поэтому в ближайшие дни он прогнозирует закрытие магазинов.

"Поэтому призываю людей, кто остался там, родственники у которых остались: уговариваем людей все же выезжать, пока есть возможность. Потому что может и это окно возможности закрыться", - подчеркнул начальник ГВА.

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