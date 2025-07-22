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Новини Евакуація з Покровська Обстріли Покровська
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Понад 1400 мешканців залишаються у Покровську, немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований, - керівник МВА Добряк

Покровськ

У Покровську станом на 21 липня залишаються 1413 мешканців, у громаді - 2809. Евакуація з кожним днем стає небезпечнішою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.

Ворог активно атакує Покровську громаду керованими авіабомбами, артилерією та FPV-дронами, унаслідок чого у місті немає жодного району, який не був би пошкоджений або зруйнований. Зокрема, зазначив Добряк, зруйнована уся критична та соціальна інфраструктура, багатоповерхівки, особливо, на в'їзді до міста.

У місті триває евакуація, проте з кожним днем стає дедалі небезпечнішою, оскільки до більшості районів доїхати евакуаційним транспортом уже неможливо, люди змушені виходити пішки. Наразі у місті залишаються 1413 мешканців, у громаді - 2809.

Крім того, через загострення безпекової ситуації до Покровська майже неможливо завести продукти, відтак, найближчими днями він прогнозує закриття магазинів.

"Тому закликаю людей, хто залишився там, родичі в яких залишились: вмовляємо людей усе ж таки виїжджати, поки є можливість. Тому що може й вікно можливості закритися", - підкреслив начальник МВА.

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Автор: 

евакуація (2370) Донецька область (9099) Покровськ (721) Покровський район (796)


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Ждуны готовы сидеть без света, воды. Лишь бы дождаться московитов.
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22.07.2025 09:46 Відповісти
це каже про те во що перетворилась ця країна, що люди згодні з ризиком для життя чекати на окупантів, що виїхати на волю..
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22.07.2025 10:08 Відповісти
якби кордони були відкриті, чи сиділи б вони там під бомбами? Відповідь знають всі. То хто ж винен у тому що країна перетворилась на концтабір?
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22.07.2025 10:09 Відповісти
У безпечних районах вільне житло є, але місцеві феодали удавляться, якщо його комусь запропонують віддати.
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22.07.2025 11:04 Відповісти
в році 2022 проживало приблизно 60 000..
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22.07.2025 10:05 Відповісти
 
 