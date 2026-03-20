Полковнику РФ оголосили про підозру за обстріли житлових будинків у Покровську, – СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському офіцеру, який організовував артилерійські удари по цивільній інфраструктурі Покровська на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

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Йдеться про полковника Анатолія Лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу РФ.

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Подробиці

За даними слідства, упродовж 2023 року він керував обстрілами житлових кварталів і навчального закладу у прифронтовому місті.

Для ударів по цивільних об’єктах російські військові використовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо".

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Під час атак застосовувалися осколково-фугасні некеровані снаряди, які спрямовували по районах масового перебування людей.

Унаслідок одного з таких обстрілів загинули троє мирних жителів, ще 11 осіб отримали поранення.

Слідчі наголошують, що подібні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення.

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Які результати слідства?

На підставі зібраних доказів Лапандіну заочно повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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