Полковнику РФ оголосили про підозру за обстріли житлових будинків у Покровську, – СБУ
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському офіцеру, який організовував артилерійські удари по цивільній інфраструктурі Покровська на Донеччині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.
Йдеться про полковника Анатолія Лапандіна – командира 439-ї реактивної артилерійської бригади Південного військового округу РФ.
Подробиці
За даними слідства, упродовж 2023 року він керував обстрілами житлових кварталів і навчального закладу у прифронтовому місті.
Для ударів по цивільних об’єктах російські військові використовували реактивні системи залпового вогню "Торнадо".
Під час атак застосовувалися осколково-фугасні некеровані снаряди, які спрямовували по районах масового перебування людей.
Унаслідок одного з таких обстрілів загинули троє мирних жителів, ще 11 осіб отримали поранення.
Слідчі наголошують, що подібні дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення.
Які результати слідства?
На підставі зібраних доказів Лапандіну заочно повідомлено про підозру за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль