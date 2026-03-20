В Украине на 10 лет приговорили судью РФ за псевдосуд над бойцом "Азова", - Офис Генпрокурора
В Украине вынесли приговор судье Южного окружного военного суда РФ, который незаконно осудил украинского военнопленного. Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Какое преступление совершил судья
Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что в мае 2024 года он вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.
Такие действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за сам факт участия в войне. Фактически, прикрываясь статусом судьи, он легализовал наказание за действия, которые не являются преступлением.
Дело рассмотрели заочно (in absentia).
"Прокуроры доказали в суде, что под видом "правосудия" было совершено военное преступление в отношении военнопленного из бригады "Азов". В то же время заочное рассмотрение не умаляет значения приговора. Это полноценное судебное решение, которым государство фиксирует военное преступление, определяет виновного и создает основания для его дальнейшего преследования, в частности на международном уровне", - отметил прокурор по делу.
Це абсурд
Прокурор не судить!!!!
Засуджує суд!
То ж цю інформацію може видати міністерство юстиції, але ніяк не офіс генпрокурора!