В Украине на 10 лет приговорили судью РФ за псевдосуд над бойцом "Азова", - Офис Генпрокурора

В Украине вынесли приговор судье Южного окружного военного суда РФ, который незаконно осудил украинского военнопленного. Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Какое преступление совершил судья

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что в мае 2024 года он вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.

Такие действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за сам факт участия в войне. Фактически, прикрываясь статусом судьи, он легализовал наказание за действия, которые не являются преступлением.

Дело рассмотрели заочно (in absentia).

"Прокуроры доказали в суде, что под видом "правосудия" было совершено военное преступление в отношении военнопленного из бригады "Азов". В то же время заочное рассмотрение не умаляет значения приговора. Это полноценное судебное решение, которым государство фиксирует военное преступление, определяет виновного и создает основания для его дальнейшего преследования, в частности на международном уровне", - отметил прокурор по делу.

Радует! А ближе и доступнее нет, кого судить?
20.03.2026 10:01 Ответить
Не можу спокійно згадувати Маріуполь, Азов і генеральські посади.
Це абсурд
20.03.2026 10:02 Ответить
Треба дарувати квитки до Кобзона для судді та родини, то буде більш діево та переконливо для інших ************.
20.03.2026 10:12 Ответить
прізвище і біографію мерзотника чому не подали, інформація виглядає як щось знеособлено-статистичне, немає оку за що зачепитися, як переслідувати злочинця, не знаючи його, він поїде в якусь країну, і, не знаючи про його справи, цього людця будуть там сприймати за нормальну людину
20.03.2026 10:15 Ответить
Як би тепер в Росії не засудили судьдю, якій засудив судьдю, якій засудив бійця Азову. Тоді прнийде в Україні засуджувати судьдю, якій засудив суддю, якій засудив судьдю, якій засудив бійця Азову. Буде, про що Цензоу писати.
20.03.2026 10:17 Ответить
Типова імітація діяльності!
20.03.2026 10:18 Ответить
От ви всі критикуєте Кравченка, а подивіться як він потужно працює, як він віддалено віртуально закидає рашистів до тюрми. Ніхто так не може як він.
20.03.2026 10:19 Ответить
Спеціально для зеленого дегенерата кравченко!
Прокурор не судить!!!!
Засуджує суд!
То ж цю інформацію може видати міністерство юстиції, але ніяк не офіс генпрокурора!
20.03.2026 10:20 Ответить
Коли судитимуть наших "суддів", наприклад за судилище, влаштоване над Червінським?
20.03.2026 10:21 Ответить
 
 