В Украине на 10 лет приговорили судью РФ за псевдосуд над бойцом "Азова", - Офис Генпрокурора

В Украине вынесли приговор судье Южного окружного военного суда РФ, который незаконно осудил украинского военнопленного. Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Какое преступление совершил судья

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что в мае 2024 года он вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.

Такие действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за сам факт участия в войне. Фактически, прикрываясь статусом судьи, он легализовал наказание за действия, которые не являются преступлением.

Дело рассмотрели заочно (in absentia).

"Прокуроры доказали в суде, что под видом "правосудия" было совершено военное преступление в отношении военнопленного из бригады "Азов". В то же время заочное рассмотрение не умаляет значения приговора. Это полноценное судебное решение, которым государство фиксирует военное преступление, определяет виновного и создает основания для его дальнейшего преследования, в частности на международном уровне", - отметил прокурор по делу.

