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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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В Україні до 10 років засудили суддю РФ за псевдосуд над бійцем "Азову", - Офіс Генпрокурора

суд

В Україні винесли вирок судді Південного окружного військового суду рф, який незаконно засудив українського військовополоненого. Шевченківський райсуд Києва визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Який злочин вчинив суддя

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що у травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади "Азов", призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.

Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Фактично, прикриваючись статусом судді, він легалізував покарання за дії, які не є злочином.

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Справу розглянули заочно (in absentia).

"Прокурори довели в суді, що під виглядом "правосуддя" було вчинено воєнний злочин щодо військовополоненого бригади "Азов". Водночас заочний розгляд не применшує значення вироку. Це повноцінне судове рішення, яким держава фіксує воєнний злочин, визначає винну особу та створює підстави для її подальшого переслідування, зокрема на міжнародному рівні", - зазначив прокурор у справі.

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Автор: 

суддя (1618) Азов (895) воєнні злочини (2006) Офіс Генпрокурора (3955)
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Топ коментарі
+6
прізвище і біографію мерзотника чому не подали, інформація виглядає як щось знеособлено-статистичне, немає оку за що зачепитися, як переслідувати злочинця, не знаючи його, він поїде в якусь країну, і, не знаючи про його справи, цього людця будуть там сприймати за нормальну людину
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20.03.2026 10:15 Відповісти
+5
Треба дарувати квитки до Кобзона для судді та родини, то буде більш діево та переконливо для інших ************.
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20.03.2026 10:12 Відповісти
+4
Не можу спокійно згадувати Маріуполь, Азов і генеральські посади.
Це абсурд
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20.03.2026 10:02 Відповісти

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