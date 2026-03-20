В Україні до 10 років засудили суддю РФ за псевдосуд над бійцем "Азову", - Офіс Генпрокурора

В Україні винесли вирок судді Південного окружного військового суду рф, який незаконно засудив українського військовополоненого. Шевченківський райсуд Києва визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Який злочин вчинив суддя

Прокурори Офісу Генерального прокурора довели, що у травні 2024 року він ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади "Азов", призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.

Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Фактично, прикриваючись статусом судді, він легалізував покарання за дії, які не є злочином.

Також читайте: Військовослужбовець РФ отримав довічне за розстріл цивільного буксира на Херсонщині

Справу розглянули заочно (in absentia).

"Прокурори довели в суді, що під виглядом "правосуддя" було вчинено воєнний злочин щодо військовополоненого бригади "Азов". Водночас заочний розгляд не применшує значення вироку. Це повноцінне судове рішення, яким держава фіксує воєнний злочин, визначає винну особу та створює підстави для її подальшого переслідування, зокрема на міжнародному рівні", - зазначив прокурор у справі.

Також дивіться: Закатував мешканку Макарова під час російської окупації: встановлено дагестанця, йому загрожує довічне, - Нацполіція. ФОТО