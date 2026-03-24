Путин хочет применять армию за рубежом под предлогом "защиты" россиян, – разведка

В Государственную думу России внесены поправки к законам "О гражданстве" и "Об обороне", которые могут предоставить диктатору Владимиру Путину право использовать армию за рубежом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Речь идет о возможности применения войск для "защиты" граждан РФ, находящихся под арестом или подвергающихся уголовному преследованию по решениям иностранных судов.

В СВР отмечают, что формулировки законопроекта расплывчаты и не уточняют, что именно будет считаться "враждебными действиями" или как именно будет происходить "защита".

По оценкам разведки, это может создать основания для использования любого приговора иностранного суда в качестве формального повода для военных операций за пределами России.

Читайте также: Путин боится армии США, созданной при моем президентстве, - Трамп

В ведомстве отмечают, что такие инициативы рассматриваются как продолжение политики Кремля по расширению инструментов влияния за рубежом.

В частности, это может быть частью более широких гибридных действий.

По данным СВР, параллельно с этими законодательными инициативами активизируются информационные операции, в частности в Эстонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, возможно, немного помогает Ирану, - Трамп

Там в соцсетях появился контент с призывами к автономии региона Ида-Вирумаа и угрозами конфликта.

Эстонские спецслужбы расценивают это как элемент психологического давления.

В то же время глава МИД Эстонии заявил, что в случае агрессии против стран Балтии боевые действия могут быть перенесены на территорию России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское "Радио Судного дня" транслирует в эфире угрозы в адрес Украины: "Ничего на свете лучше нет, чем в###ть по Киеву ракетой". ВИДЕО