Путин хочет применять армию за рубежом под предлогом "защиты" россиян, – разведка

В России готовят закон, который позволит использовать армию за пределами страны

В Государственную думу России внесены поправки к законам "О гражданстве" и "Об обороне", которые могут предоставить диктатору Владимиру Путину право использовать армию за рубежом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Речь идет о возможности применения войск для "защиты" граждан РФ, находящихся под арестом или подвергающихся уголовному преследованию по решениям иностранных судов.

В СВР отмечают, что формулировки законопроекта расплывчаты и не уточняют, что именно будет считаться "враждебными действиями" или как именно будет происходить "защита".

По оценкам разведки, это может создать основания для использования любого приговора иностранного суда в качестве формального повода для военных операций за пределами России.

В ведомстве отмечают, что такие инициативы рассматриваются как продолжение политики Кремля по расширению инструментов влияния за рубежом.

В частности, это может быть частью более широких гибридных действий.

По данным СВР, параллельно с этими законодательными инициативами активизируются информационные операции, в частности в Эстонии.

Там в соцсетях появился контент с призывами к автономии региона Ида-Вирумаа и угрозами конфликта.

Эстонские спецслужбы расценивают это как элемент психологического давления.

В то же время глава МИД Эстонии заявил, что в случае агрессии против стран Балтии боевые действия могут быть перенесены на территорию России.

Намає росіян - намає проблем.
Потрібна операція"мадуро"😡
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ТА ШО ВИ ТРИНДИТЕ

Якщо він захоче він використає міліон причин - як "народні республіки" "освабажденіе" "защита язика і тд"

рузкіе причини для війни найдуть легше чим алкоголік випити і закони їх не треба
Саме тому він їх захищає знищуючи.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:37 Ответить
ОЙЙЙЙЙЙЙЙЙ ТА ШО ВИ ТРИНДИТЕ

Якщо він захоче він використає міліон причин - як "народні республіки" "освабажденіе" "защита язика і тд"

рузкіе причини для війни найдуть легше чим алкоголік випити і закони їх не треба
Балтійці ,Польша та Німеччина це знають , шось вже роблять і ще будуть робити ...
24.03.2026 13:35
показать весь комментарий
24.03.2026 13:35 Ответить
Захист свиносіян шляхом знищення свиносіян.
Дайте йому та свиносіянам премію Дарвина.
показать весь комментарий
24.03.2026 13:36 Ответить
Скільки натяків ще треба? пуйло, патрушева треба знищити.
24.03.2026 13:37
показать весь комментарий
24.03.2026 13:37 Ответить
24.03.2026 13:38 Ответить
Бере вовк,бере але прийде час і вовка візьмуть.Плєшивому рога обламають,прийде час. Неважливо хто,можливо той же секретут Піськов.Краватку поправить і зашморг не її тужче.Можливо "чергова Катька" з "братами Орловими?
24.03.2026 13:46
показать весь комментарий
24.03.2026 13:46 Ответить
Об этом стало известно на Ютубе уже неделю как. Это точно разведка?)
24.03.2026 13:49
24.03.2026 13:49 Ответить
не буде війни на території НАТО, для поля бою є територія України
24.03.2026 13:51
24.03.2026 13:51 Ответить
точто не буде, інфа 100%?
24.03.2026 14:01 Ответить
Те що ху&ло може угробити умовно 1000 Ваньок щоб витягти з тюрми 1 ваньку за кордоном, не повинно нікому здаватися нелогічним. А у своїй вигрібній ямі пуйло сам мочить фермерів, які його підтримують у війні проти України - ета другоє?
24.03.2026 13:53
24.03.2026 13:53 Ответить
СЗР до інтернету підключили?
24.03.2026 13:58 Ответить
Честно говоря, не пойму, при чём здесь разведка - об этой "новости" уже пару дней трубят все утюги. Что же касается самого проекта закона, то там есть одна фишка: для того, чтобы начать военные действия на территории другого государства, путлеру больше не понадобится разрешение госдуры.
24.03.2026 14:02
24.03.2026 14:02 Ответить
Це типу, в Франції посадили росіянина за злочин - негайно вводимо війська в Францію.

Трохи звучить божевільно, але, але, але....
24.03.2026 14:02 Ответить
это на случай если его украдут как мадуру, а не освобождать ванек из тюрьма за границей, ему похрен на ванек
24.03.2026 14:07
24.03.2026 14:07 Ответить
А яка проблема? Чемна депортація на родіну, в плацкартних вагонах. А не так як вони переселяли народи у вагонах-телятниках. Ага, і кожному кацапу постільну білизну безплатно, щоб радниє бєрьозкі снились.
24.03.2026 14:15
24.03.2026 14:15 Ответить
@ "стельки с подогревом":

24.03.2026 14:25 Ответить
Для того шоб ***** не мало того приводу, країнам Заходу терміново треба ви3,13здить ВСІХ хто має клеймо "росиянин" та мешкає в їх країнах. ВСІХ. Від отіх кара-мурз з латинінами і курвою навальною до останнього немовля шо вже народилось у русні за кордоном їх Параші. Гарі Каспарова можно залишить.
24.03.2026 14:34
24.03.2026 14:34 Ответить
 
 