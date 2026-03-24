Путин хочет применять армию за рубежом под предлогом "защиты" россиян, – разведка
В Государственную думу России внесены поправки к законам "О гражданстве" и "Об обороне", которые могут предоставить диктатору Владимиру Путину право использовать армию за рубежом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Речь идет о возможности применения войск для "защиты" граждан РФ, находящихся под арестом или подвергающихся уголовному преследованию по решениям иностранных судов.
Подробности
В СВР отмечают, что формулировки законопроекта расплывчаты и не уточняют, что именно будет считаться "враждебными действиями" или как именно будет происходить "защита".
По оценкам разведки, это может создать основания для использования любого приговора иностранного суда в качестве формального повода для военных операций за пределами России.
Что известно
В ведомстве отмечают, что такие инициативы рассматриваются как продолжение политики Кремля по расширению инструментов влияния за рубежом.
В частности, это может быть частью более широких гибридных действий.
По данным СВР, параллельно с этими законодательными инициативами активизируются информационные операции, в частности в Эстонии.
Там в соцсетях появился контент с призывами к автономии региона Ида-Вирумаа и угрозами конфликта.
Эстонские спецслужбы расценивают это как элемент психологического давления.
В то же время глава МИД Эстонии заявил, что в случае агрессии против стран Балтии боевые действия могут быть перенесены на территорию России.
Якщо він захоче він використає міліон причин - як "народні республіки" "освабажденіе" "защита язика і тд"
рузкіе причини для війни найдуть легше чим алкоголік випити і закони їх не треба
Дайте йому та свиносіянам премію Дарвина.
Об этом стало известно на Ютубе уже неделю как. Это точно разведка?)
Трохи звучить божевільно, але, але, але....