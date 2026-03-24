Путін хоче застосовувати армію за кордоном під приводом "захисту" росіян, – розвідка

До Державної думи Росії внесли поправки до законів "Про громадянство" та "Про оборону", які можуть надати диктатору Володимиру Путіну право використовувати армію за кордоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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Йдеться про можливість застосування військ для "захисту" громадян РФ, які перебувають під арештом або кримінальним переслідуванням за рішеннями іноземних судів.

Подробиці

У СЗР зазначають, що формулювання законопроєкту є розмитими і не уточнюють, що саме вважатиметься "ворожими діями" чи як саме відбуватиметься "захист".

За оцінками розвідки, це може створити підстави для використання будь-якого вироку іноземного суду як формального приводу для військових операцій за межами Росії.

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Що відомо

У відомстві наголошують, що такі ініціативи розглядаються як продовження політики Кремля щодо розширення інструментів впливу за кордоном.

Зокрема, це може бути частиною ширших гібридних дій.

За даними СЗР, паралельно з цими законодавчими ініціативами активізуються інформаційні операції, зокрема в Естонії.

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Там у соцмережах з’явився контент із закликами до автономії регіону Іда-Вірумаа та погрозами конфлікту.

Естонські спецслужби розцінюють це як елемент психологічного тиску.

Водночас глава МЗС Естонії заявив, що у разі агресії проти країн Балтії бойові дії можуть бути перенесені на територію Росії.

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