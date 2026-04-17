Чехия вызвала посла РФ из-за угроз по поводу производства дронов для Украины

В связи с заявлениями Москвы о поставках дронов Украине Чехия вызвала российского посла для дачи объяснений.

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка 16 апреля решил вызвать для объяснений посла России.

"В связи с заявлением Минобороны РФ и последующими комментариями заместителя председателя Совбеза РФ и экс-президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка решил вызвать посла России в Праге для объяснения этих заявлений чешской стороне. Заявления касались нескольких чешских компаний, которые были определены как потенциальные цели для российских атак", – сообщили в МИД Чехии.

Что предшествовало?

Накануне Минобороны России пригрозило "непредсказуемыми последствиями" странам Европы, производящим беспилотники для Украины. В российском военном ведомстве опубликовали список якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

В списке адреса в: Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле, а также названия компаний и комплектующие, которые якобы там производятся

Козломорді зовсім знахабніли китай повідок віпустив чи весіннє загострення
17.04.2026 12:41 Ответить
Не байдужі блогери, стали тролити кацапів показуючи де проживають за кордоном дітки високопосадовців 🫣😆🤣
17.04.2026 13:02 Ответить
 
 