У Москві затримали 40 громадян Ізраїлю в аеропорту Домодєдово, - росЗМІ

У московському аеропорту Домодєдово прикордонники РФ затримали щонайменше 40 громадян Ізраїлю після їхнього прибуття рейсом із Тель-Авіва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське інтернет-видання "Медіазона" з посиланням на джерела, а також підтверджує Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося в аеропорту

Після прильоту ізраїльтян утримували в аеропорту близько п’яти годин.

Російські силовики вимагали від пасажирів розблокувати телефони та показати їхній вміст.

За словами джерела, людям не надавали воду та обмежували доступ до туалету.

Звинувачення з боку РФ

Декількох громадян Ізраїлю російські правоохоронці звинуватили у нібито причетності до війни з Іраном, який у РФ називають своїм союзником.

Після перевірок затриманих відпустили лише після підписання документів із попередженнями про "неприпустимість порушення закону".

Реакція Ізраїлю

У МЗС Ізраїлю підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатів ситуацію вдалося врегулювати.

Ізраїльська сторона наголосила, що вважає подібну поведінку російських служб абсолютно неприйнятною.

Контекст

Раніше іноземці, зокрема з країн Центральної Азії, вже скаржилися на багатогодинні перевірки в аеропортах Москви.

Втім, для громадян Ізраїлю такі випадки раніше не були типовими.

