У Москві затримали 40 громадян Ізраїлю в аеропорту Домодєдово, - росЗМІ
У московському аеропорту Домодєдово прикордонники РФ затримали щонайменше 40 громадян Ізраїлю після їхнього прибуття рейсом із Тель-Авіва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське інтернет-видання "Медіазона" з посиланням на джерела, а також підтверджує Міністерство закордонних справ Ізраїлю.
Що сталося в аеропорту
Після прильоту ізраїльтян утримували в аеропорту близько п’яти годин.
Російські силовики вимагали від пасажирів розблокувати телефони та показати їхній вміст.
За словами джерела, людям не надавали воду та обмежували доступ до туалету.
Звинувачення з боку РФ
Декількох громадян Ізраїлю російські правоохоронці звинуватили у нібито причетності до війни з Іраном, який у РФ називають своїм союзником.
Після перевірок затриманих відпустили лише після підписання документів із попередженнями про "неприпустимість порушення закону".
Реакція Ізраїлю
У МЗС Ізраїлю підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатів ситуацію вдалося врегулювати.
Ізраїльська сторона наголосила, що вважає подібну поведінку російських служб абсолютно неприйнятною.
Контекст
Раніше іноземці, зокрема з країн Центральної Азії, вже скаржилися на багатогодинні перевірки в аеропортах Москви.
Втім, для громадян Ізраїлю такі випадки раніше не були типовими.
- А мы хатим пастроить всем Рай на земле...
- Так у вас постоянно саРай получается... Точнее - барак лагерный...
Раша сама Ізраїлю як вогню боїться.
Сруськаї, його на парад побєдобєсія чекають…