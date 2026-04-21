Прикордонники РФ затримали в аеропорту Домодєдово 40 громадян Ізраїлю

У московському аеропорту Домодєдово прикордонники РФ затримали щонайменше 40 громадян Ізраїлю після їхнього прибуття рейсом із Тель-Авіва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російське інтернет-видання "Медіазона" з посиланням на джерела, а також підтверджує Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Що сталося в аеропорту

Після прильоту ізраїльтян утримували в аеропорту близько п’яти годин.

Російські силовики вимагали від пасажирів розблокувати телефони та показати їхній вміст.

За словами джерела, людям не надавали воду та обмежували доступ до туалету.

Звинувачення з боку РФ

Декількох громадян Ізраїлю російські правоохоронці звинуватили у нібито причетності до війни з Іраном, який у РФ називають своїм союзником.

Після перевірок затриманих відпустили лише після підписання документів із попередженнями про "неприпустимість порушення закону".

Реакція Ізраїлю

У МЗС Ізраїлю підтвердили інцидент і заявили, що після втручання дипломатів ситуацію вдалося врегулювати.

Ізраїльська сторона наголосила, що вважає подібну поведінку російських служб абсолютно неприйнятною.

Контекст

Раніше іноземці, зокрема з країн Центральної Азії, вже скаржилися на багатогодинні перевірки в аеропортах Москви.

Втім, для громадян Ізраїлю такі випадки раніше не були типовими.

Євреям нагадали про Нюрнберзькі расові закони, від 15 вересня 1935 року... "Поздравляем в Четвертом Рейхе"!
21.04.2026 11:29 Відповісти
Таки да. Строили Третий Рим, а построили Четвертый Рейх.
21.04.2026 11:35 Відповісти
Русня наглядно показала израильтянам свою гнилую суть
показати весь коментар
21.04.2026 11:23 Відповісти
21.04.2026 11:23 Відповісти
Євреям нагадали про Нюрнберзькі расові закони, від 15 вересня 1935 року... "Поздравляем в Четвертом Рейхе"!
21.04.2026 11:29 Відповісти
21.04.2026 11:35 Відповісти
- Русские! Что вы всё "колготитесь", колобродите, людям покою не даёте?...
- А мы хатим пастроить всем Рай на земле...
- Так у вас постоянно саРай получается... Точнее - барак лагерный...
21.04.2026 11:44 Відповісти
Отлично помню, как в Украине уже шла война, а нетаньяху вместе с Плешивым на красненькой площади парад принимал. Обыкновенные фашизм.
21.04.2026 11:59 Відповісти
Юдеї подібно з гоями поводяться в своїх аеропортах.
21.04.2026 13:02 Відповісти
А що в московії рулить московит чи все таки юдей? Хуцпа для гоїв.
21.04.2026 13:51 Відповісти
То від людей.
Раша сама Ізраїлю як вогню боїться.
21.04.2026 11:24 Відповісти
Потоп: Тривав 40 днів.Піст: Мойсей постився 40 днів.Поминання: Душа перебуває на землі 40 днів після смерті.Вознесіння: Відбувається на 40-й день після Великодня.
21.04.2026 11:26 Відповісти
Совпадєніє? Чи мо який ритуал кацапи влаштували?
21.04.2026 12:05 Відповісти
На деть побєдобєсія з'їжджаються? Чи це новина для когось що половина громадян Ізраїлю підтримує попри все Сосію. А Бібі теж приїде з московським Фюрером лизатися?
21.04.2026 11:28 Відповісти
Прилетить Натаньху з дідом на палиці походити і все розрулить, і знов буде мир і любов
21.04.2026 11:28 Відповісти
Нітаняху, лєпший корєш воєнного злочинця і маніяка ******!!!
Сруськаї, його на парад побєдобєсія чекають…
21.04.2026 11:30 Відповісти
Бібі може на мобільний набрати до свого другана, номер точно має.
21.04.2026 11:35 Відповісти
Милые бранятся только тешатся нетаньяха и ***** это давние кореша...
21.04.2026 11:37 Відповісти
Міндіча. ловили с двушкою
21.04.2026 11:45 Відповісти
В нас це ціла стаття, антисемітизм називається.
21.04.2026 11:46 Відповісти
21.04.2026 12:51 Відповісти
Чого вони взагалі поперлись на той мордор?
21.04.2026 12:07 Відповісти
Втерли сюрла рукавами, та й все. Нехай привикають. А там і до єврейських погромів не далеко
21.04.2026 12:44 Відповісти
Ху....лостан у своїй красі....бий своїх, щоб чужі боялися.
21.04.2026 12:45 Відповісти
Дабы всем лохам понятно было, шо исраэль с парашей совсем не друззя.
21.04.2026 15:40 Відповісти
 
 