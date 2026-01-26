Росія зловживає механізмами Інтерполу для переслідування людей за кордоном, - BBC

Росія системно використовує Інтерпол для переслідування політичних опонентів, бізнесменів і журналістів за кордоном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Дані свідчать, що Росія використовує списки розшуку Інтерполу для ініціювання арештів людей за політичними та іншими мотивами.

За інформацією журналістів, за останні десять років відділ розгляду скарг Інтерполу отримав найбільшу кількість заяв саме щодо зловживань з боку Росії. Запити на арешт, подані РФ, найчастіше скасовували після розгляду скарг.

Щонайменше 700 осіб, оголошених у розшук за запитами Росії, подали скарги до Інтерполу. У щонайменше 400 випадках червоні повідомлення або червоні розсилки були скасовані.

Інтерпол об’єднує 196 країн-учасниць. Червоне повідомлення означає можливість арешту особи в будь-якій із них і зазвичай публікується на сайті організації, тоді як червона розсилка залишається у внутрішніх закритих каналах.

Додаткова перевірка після вторгнення РФ в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Інтерпол запровадив додаткову перевірку російських запитів, щоб "запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу стосовно переслідування осіб у межах конфлікту в Україні".

Водночас витік документів свідчить, що це не зупинило зловживання, а інформатор повідомив, що торік частину посилених заходів перевірки взагалі скасували.

