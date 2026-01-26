Росія зловживає механізмами Інтерполу для переслідування людей за кордоном, - BBC

Росія системно використовує Інтерпол для переслідування політичних опонентів, бізнесменів і журналістів за кордоном. 

Дані свідчать, що Росія використовує списки розшуку Інтерполу для ініціювання арештів людей за політичними та іншими мотивами.

За інформацією журналістів, за останні десять років відділ розгляду скарг Інтерполу отримав найбільшу кількість заяв саме щодо зловживань з боку Росії. Запити на арешт, подані РФ, найчастіше скасовували після розгляду скарг.

Щонайменше 700 осіб, оголошених у розшук за запитами Росії, подали скарги до Інтерполу. У щонайменше 400 випадках червоні повідомлення або червоні розсилки були скасовані.

Інтерпол об’єднує 196 країн-учасниць. Червоне повідомлення означає можливість арешту особи в будь-якій із них і зазвичай публікується на сайті організації, тоді як червона розсилка залишається у внутрішніх закритих каналах.

Додаткова перевірка після вторгнення РФ в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Інтерпол запровадив додаткову перевірку російських запитів, щоб "запобігти будь-якому потенційному зловживанню каналами Інтерполу стосовно переслідування осіб у межах конфлікту в Україні".

Водночас витік документів свідчить, що це не зупинило зловживання, а інформатор повідомив, що торік частину посилених заходів перевірки взагалі скасували.

Топ коментарі
+4
Чергова контора, чию вбогість виявляє кацапня зі своїми маніпуляціями,брехнею та злочинами.
показати весь коментар
26.01.2026 11:51 Відповісти
+3
Це ****** з московії проводить ще з часу його війни проти Ічкерії!!!
Ось такий він, воєнний злочинець ******, а використовує Інтерпол для убивства Людей!!
показати весь коментар
26.01.2026 11:47 Відповісти
+3
А що взагалі там робить оця 3,14дорашка???
показати весь коментар
26.01.2026 11:49 Відповісти
Виключити парашу з Інтерполу, нехай вся нечисть з усього світу в парашу і стягується в пошуках безпечного притулку...
показати весь коментар
26.01.2026 13:12 Відповісти
фінансує
показати весь коментар
26.01.2026 11:56 Відповісти
Получается что Интерпол помогает кремлевским террористам ...
И ничего чиновников в Интерполе не смущает. ( что страна входящая в Интерпол является агрессором и оккупантом, вторглась в соседнюю страну, захватывает территории, убивает людей, разрушает города и ведет полномасштабную войну.)
показати весь коментар
26.01.2026 11:53 Відповісти
сша президента чужой страны похитили и никто не жужжит, тем более какой то интерпол.
Если ваша европа с тамошними придурками не в состоянии чужие деньги эксроприировать в пользу Зеленского, то что такое интерпол в контексте - надо под микроскопом разглядывать.
показати весь коментар
26.01.2026 12:01 Відповісти
доводиться допомагати бо внески кацапи справно платять 🤔
показати весь коментар
26.01.2026 12:01 Відповісти
у світі ще щось залишилось з міжнародних структур не приросійським?

Залужний розповів, як його затримав Інтерпол, і що він робитиме після перемоги. Повне інтерв'ю The Washington Post

https://inshe.tv/important/2023-07-15/779603/ 15 Липня 2023, 07:39

https://inshe.tv/wp-content/uploads/2023/06/zalu.jpg
показати весь коментар
26.01.2026 11:57 Відповісти
Та давно треба було викинути Росію звідти (а заодно і з усіх інших міжнародних організацій). Будь-який представник Московії за її кордоном це насамперед шпигун. Вони країнами світу потрібні?
показати весь коментар
26.01.2026 12:56 Відповісти
 
 