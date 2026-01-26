РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7384 посетителя онлайн
Новости Преследование людей
1 291 10

Россия злоупотребляет механизмами Интерпола для преследования людей за рубежом, - BBC

інтерпол

Россия системно использует Интерпол для преследования политических оппонентов, бизнесменов и журналистов за рубежом. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Данные свидетельствуют, что Россия использует списки розыска Интерпола для инициирования арестов людей по политическим и другим мотивам.

По информации журналистов, за последние десять лет отдел рассмотрения жалоб Интерпола получил наибольшее количество заявлений именно о злоупотреблениях со стороны России. Запросы на арест, поданные РФ, чаще всего отменяли после рассмотрения жалоб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суд направлено дело руководителя российской авиакорпорации, которая производит самолеты для войны против Украины

Не менее 700 человек, объявленных в розыск по запросам России, подали жалобы в Интерпол. По меньшей мере в 400 случаях красные уведомления или красные рассылки были отменены.

Интерпол объединяет 196 стран-участниц. Красное сообщение означает возможность ареста лица в любой из них и обычно публикуется на сайте организации, тогда как красная рассылка остается во внутренних закрытых каналах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в прошлом году увеличила поставки золота в Китай на 800%. Это рекорд за все время торговли между странами

Дополнительная проверка после вторжения РФ в Украину

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Интерпол ввел дополнительную проверку российских запросов, чтобы "предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине".

В то же время утечка документов свидетельствует, что это не остановило злоупотребления, а информатор сообщил, что в прошлом году часть усиленных мер проверки вообще отменили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне впервые применили "шахедов" на Starlink для ударов по Украине, - Флеш. ВИДЕО

Автор: 

Интерпол (531) преследование (386) россия (97348)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чергова контора, чию вбогість виявляє кацапня зі своїми маніпуляціями,брехнею та злочинами.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:51 Ответить
+3
Це ****** з московії проводить ще з часу його війни проти Ічкерії!!!
Ось такий він, воєнний злочинець ******, а використовує Інтерпол для убивства Людей!!
показать весь комментарий
26.01.2026 11:47 Ответить
+3
А що взагалі там робить оця 3,14дорашка???
показать весь комментарий
26.01.2026 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ****** з московії проводить ще з часу його війни проти Ічкерії!!!
Ось такий він, воєнний злочинець ******, а використовує Інтерпол для убивства Людей!!
показать весь комментарий
26.01.2026 11:47 Ответить
Виключити парашу з Інтерполу, нехай вся нечисть з усього світу в парашу і стягується в пошуках безпечного притулку...
показать весь комментарий
26.01.2026 13:12 Ответить
А що взагалі там робить оця 3,14дорашка???
показать весь комментарий
26.01.2026 11:49 Ответить
фінансує
показать весь комментарий
26.01.2026 11:56 Ответить
Чергова контора, чию вбогість виявляє кацапня зі своїми маніпуляціями,брехнею та злочинами.
показать весь комментарий
26.01.2026 11:51 Ответить
Получается что Интерпол помогает кремлевским террористам ...
И ничего чиновников в Интерполе не смущает. ( что страна входящая в Интерпол является агрессором и оккупантом, вторглась в соседнюю страну, захватывает территории, убивает людей, разрушает города и ведет полномасштабную войну.)
показать весь комментарий
26.01.2026 11:53 Ответить
сша президента чужой страны похитили и никто не жужжит, тем более какой то интерпол.
Если ваша европа с тамошними придурками не в состоянии чужие деньги эксроприировать в пользу Зеленского, то что такое интерпол в контексте - надо под микроскопом разглядывать.
показать весь комментарий
26.01.2026 12:01 Ответить
доводиться допомагати бо внески кацапи справно платять 🤔
показать весь комментарий
26.01.2026 12:01 Ответить
у світі ще щось залишилось з міжнародних структур не приросійським?

Залужний розповів, як його затримав Інтерпол, і що він робитиме після перемоги. Повне інтерв'ю The Washington Post

https://inshe.tv/important/2023-07-15/779603/ 15 Липня 2023, 07:39

https://inshe.tv/wp-content/uploads/2023/06/zalu.jpg
показать весь комментарий
26.01.2026 11:57 Ответить
Та давно треба було викинути Росію звідти (а заодно і з усіх інших міжнародних організацій). Будь-який представник Московії за її кордоном це насамперед шпигун. Вони країнами світу потрібні?
показать весь комментарий
26.01.2026 12:56 Ответить
 
 