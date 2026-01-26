Россия злоупотребляет механизмами Интерпола для преследования людей за рубежом, - BBC

Россия системно использует Интерпол для преследования политических оппонентов, бизнесменов и журналистов за рубежом.

Данные свидетельствуют, что Россия использует списки розыска Интерпола для инициирования арестов людей по политическим и другим мотивам.

По информации журналистов, за последние десять лет отдел рассмотрения жалоб Интерпола получил наибольшее количество заявлений именно о злоупотреблениях со стороны России. Запросы на арест, поданные РФ, чаще всего отменяли после рассмотрения жалоб.

Не менее 700 человек, объявленных в розыск по запросам России, подали жалобы в Интерпол. По меньшей мере в 400 случаях красные уведомления или красные рассылки были отменены.

Интерпол объединяет 196 стран-участниц. Красное сообщение означает возможность ареста лица в любой из них и обычно публикуется на сайте организации, тогда как красная рассылка остается во внутренних закрытых каналах.

Дополнительная проверка после вторжения РФ в Украину

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Интерпол ввел дополнительную проверку российских запросов, чтобы "предотвратить любое потенциальное злоупотребление каналами Интерпола в отношении преследования лиц в рамках конфликта в Украине".

В то же время утечка документов свидетельствует, что это не остановило злоупотребления, а информатор сообщил, что в прошлом году часть усиленных мер проверки вообще отменили.

