УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця в оборонній промисловості України та ЄС
578 3

РФ продовжить шкідливу діяльність у Європі, - спецслужба Латвії

Спецслужби Латвії попередили про нові загрози з боку РФ

Спецслужби Латвії вважають, що погрози виробникам дронів підтверджують наміри Росії активізувати діяльність проти об’єктів, пов’язаних з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається,  що Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) вважає, що погрози з боку Росії на адресу європейських виробників безпілотників свідчать про наміри Кремля й надалі вести шкідливу діяльність на території країни.

Йдеться про ситуацію, коли минулого тижня міністерство оборони Росії оприлюднило список компаній з різних країн, зокрема європейських, які, за версією Москви, виробляють ударні дрони та комплектуючі для України.

У СДБ нагадали, що раніше вже інформували про випадки шкідливої діяльності на території Латвії, які здійснювалися або планувалися в інтересах Росії, зокрема щодо об’єктів, пов’язаних із підтримкою України.

Оцінка загроз безпеці

"Подібні публічні заяви з боку Росії лише підтверджують її готовність продовжувати розгортати таку активність у Латвії", – заявили у спецслужбі.

У відомстві також підкреслили, що постійно аналізують інформаційний простір і ситуацію в суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати загрозам національній безпеці.

Автор: 

Латвія (1458) росія (69676)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РФ - це фашистська держава, пора це визнати.
показати весь коментар
20.04.2026 12:56 Відповісти
засранці по другому жити не можуть
показати весь коментар
20.04.2026 13:07 Відповісти
Може нашим пора анонсувати охоту на активи рашистів у загниваючих "Гєйропах"?
Попередити, що це буде у відповідь на їхню агресію, а то якось вже дістала беззуба позиція щодо рашки, тому вона і нагліє.
показати весь коментар
20.04.2026 13:10 Відповісти
 
 