РФ продовжить шкідливу діяльність у Європі, - спецслужба Латвії

Спецслужби Латвії вважають, що погрози виробникам дронів підтверджують наміри Росії активізувати діяльність проти об’єктів, пов’язаних з Україною.

Зазначається, що Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) вважає, що погрози з боку Росії на адресу європейських виробників безпілотників свідчать про наміри Кремля й надалі вести шкідливу діяльність на території країни.

Йдеться про ситуацію, коли минулого тижня міністерство оборони Росії оприлюднило список компаній з різних країн, зокрема європейських, які, за версією Москви, виробляють ударні дрони та комплектуючі для України.

У СДБ нагадали, що раніше вже інформували про випадки шкідливої діяльності на території Латвії, які здійснювалися або планувалися в інтересах Росії, зокрема щодо об’єктів, пов’язаних із підтримкою України.

"Подібні публічні заяви з боку Росії лише підтверджують її готовність продовжувати розгортати таку активність у Латвії", – заявили у спецслужбі.

У відомстві також підкреслили, що постійно аналізують інформаційний простір і ситуацію в суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати загрозам національній безпеці.

