РФ продовжить шкідливу діяльність у Європі, - спецслужба Латвії
Спецслужби Латвії вважають, що погрози виробникам дронів підтверджують наміри Росії активізувати діяльність проти об’єктів, пов’язаних з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що Латвійська Служба державної безпеки (СДБ) вважає, що погрози з боку Росії на адресу європейських виробників безпілотників свідчать про наміри Кремля й надалі вести шкідливу діяльність на території країни.
Йдеться про ситуацію, коли минулого тижня міністерство оборони Росії оприлюднило список компаній з різних країн, зокрема європейських, які, за версією Москви, виробляють ударні дрони та комплектуючі для України.
У СДБ нагадали, що раніше вже інформували про випадки шкідливої діяльності на території Латвії, які здійснювалися або планувалися в інтересах Росії, зокрема щодо об’єктів, пов’язаних із підтримкою України.
Оцінка загроз безпеці
"Подібні публічні заяви з боку Росії лише підтверджують її готовність продовжувати розгортати таку активність у Латвії", – заявили у спецслужбі.
У відомстві також підкреслили, що постійно аналізують інформаційний простір і ситуацію в суспільстві, щоб своєчасно виявляти та запобігати загрозам національній безпеці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Попередити, що це буде у відповідь на їхню агресію, а то якось вже дістала беззуба позиція щодо рашки, тому вона і нагліє.