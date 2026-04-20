340 3

РФ продолжит вредоносную деятельность в Европе, – спецслужба Латвии

Спецслужбы Латвии предупредили о новых угрозах со стороны РФ

Спецслужбы Латвии считают, что угрозы производителям дронов подтверждают намерения России активизировать деятельность против объектов, связанных с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Отмечается, что Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) считает, что угрозы со стороны России в адрес европейских производителей беспилотников свидетельствуют о намерениях Кремля и в дальнейшем вести вредоносную деятельность на территории страны.

Речь идет о ситуации, когда на прошлой неделе министерство обороны России обнародовало список компаний из разных стран, в частности европейских, которые, по версии Москвы, производят ударные дроны и комплектующие для Украины.

В СГБ напомнили, что ранее уже информировали о случаях вредоносной деятельности на территории Латвии, которые осуществлялись или планировались в интересах России, в частности в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

Оценка угроз безопасности

"Подобные публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать развертывать такую активность в Латвии", - заявили в спецслужбе.

В ведомстве также подчеркнули, что постоянно анализируют информационное пространство и ситуацию в обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы национальной безопасности.

РФ - це фашистська держава, пора це визнати.
20.04.2026 12:56 Ответить
засранці по другому жити не можуть
20.04.2026 13:07 Ответить
Може нашим пора анонсувати охоту на активи рашистів у загниваючих "Гєйропах"?
Попередити, що це буде у відповідь на їхню агресію, а то якось вже дістала беззуба позиція щодо рашки, тому вона і нагліє.
20.04.2026 13:10 Ответить
 
 