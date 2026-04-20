РФ продолжит вредоносную деятельность в Европе, – спецслужба Латвии

Спецслужбы Латвии считают, что угрозы производителям дронов подтверждают намерения России активизировать деятельность против объектов, связанных с Украиной.

Как сообщает Delfi.

Отмечается, что Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) считает, что угрозы со стороны России в адрес европейских производителей беспилотников свидетельствуют о намерениях Кремля и в дальнейшем вести вредоносную деятельность на территории страны.

Речь идет о ситуации, когда на прошлой неделе министерство обороны России обнародовало список компаний из разных стран, в частности европейских, которые, по версии Москвы, производят ударные дроны и комплектующие для Украины.

В СГБ напомнили, что ранее уже информировали о случаях вредоносной деятельности на территории Латвии, которые осуществлялись или планировались в интересах России, в частности в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

Оценка угроз безопасности

"Подобные публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать развертывать такую активность в Латвии", - заявили в спецслужбе.

В ведомстве также подчеркнули, что постоянно анализируют информационное пространство и ситуацию в обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы национальной безопасности.

