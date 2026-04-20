ФСБ затримала громадянку Німеччини у П’ятигорську за нібито підготовку теракту, - ЗМІ
Федеральна служба безпеки РФ заявила про затримання громадянки Німеччини, яку підозрюють у підготовці теракту нібито за завданням українських спецслужб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau з посиланням на заяву ФСБ.
Версія російських спецслужб
За даними ФСБ, затриманою є 57-річна громадянка Німеччини.
У спецслужбі стверджують, що вона нібито планувала здійснити теракт проти об’єкта правоохоронних органів.
Затримання відбулося поблизу відділку поліції в місті П’ятигорськ.
Що заявляє ФСБ
У ФСБ повідомили, що в рюкзаку жінки нібито була вибухівка.
Також, за версією російських силовиків, разом із нею затримали ще одного підозрюваного – чоловіка з Центральної Азії.
Його нібито планували використати для дистанційного підриву пристрою в ранкові години, щоб завдати максимальної шкоди.
При цьому в спецслужбі заявляють, що жінка також мала загинути під час вибуху.
Відсутність доказів
Жодних доказів на підтвердження цих заяв ФСБ не оприлюднила.
Також не повідомляються імена затриманих.
Обставини справи та достовірність озвучених звинувачень наразі неможливо незалежно перевірити.
