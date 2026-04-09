У Росії заявили про затримання екскореспондента "Радіо Свобода" за держзраду

У Росії повідомили про затримання колишнього позаштатного кореспондента "Радіо Свобода" за підозрою у державній зраді – співпраці з СБУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на російські агентства та заяву ФСБ.

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Що заявляє ФСБ

За даними російської спецслужби, у Забайкальському краї затримали громадянина Росії 1960 року народження.

У ФСБ стверджують, що він:

раніше співпрацював із "Радіо Вільна Європа";

передавав через Telegram інформацію українській стороні;

нібито допомагав у здійсненні кібератак на об’єкти в Росії.

Затриманого відправили під варту, проти нього порушено кримінальну справу за статтею про державну зраду.

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Кого саме могли затримати

Офіційно ім’я затриманого не розкривається.

Втім, за даними російських медіа та джерел, йдеться про журналіста Олександра Андрєєва, який співпрацював із "Радіо Свобода" у першій половині 2010-х років.

Він також працював з іншими незалежними виданнями та був пов’язаний із опозиційною діяльністю.

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Додаткові деталі

ФСБ заявила, що під час обшуків вилучила техніку та засоби зв’язку, які нібито підтверджують "діяльність проти безпеки Росії".

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про затримання жителя Чити за підозрою у держзраді, однак без офіційного підтвердження та без розкриття імені.

Контекст

Олександр Андрєєв у минулому співпрацював із "Радіо Свобода" та готував матеріали для програми "Кореспондентська година".

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