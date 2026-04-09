В России заявили о задержании экс-корреспондента "Радио Свобода" за госизмену
В России сообщили о задержании бывшего внештатного корреспондента "Радио Свобода" по подозрению в государственной измене - сотрудничестве с СБУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на российские агентства и заявление ФСБ.
Что заявляет ФСБ
По данным российской спецслужбы, в Забайкальском крае задержали гражданина России 1960 года рождения.
В ФСБ утверждают, что он:
- ранее сотрудничал с "Радио Свободная Европа";
- передавал через Telegram информацию украинской стороне;
- якобы помогал в осуществлении кибератак на объекты в России.
Задержанного поместили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Кого именно могли задержать
Официально имя задержанного не разглашается.
Впрочем, по данным российских СМИ и источников, речь идет о журналисте Александре Андрееве, который сотрудничал с "Радио Свобода" в первой половине 2010-х годов.
Он также работал с другими независимыми изданиями и был связан с оппозиционной деятельностью.
Дополнительные подробности
ФСБ заявила, что во время обысков изъяла технику и средства связи, которые якобы подтверждают "деятельность против безопасности России".
Ранее местные СМИ сообщали о задержании жителя Читы по подозрению в государственной измене, однако без официального подтверждения и без раскрытия имени.
Контекст
Александр Андреев в прошлом сотрудничал с "Радио Свобода" и готовил материалы для программы "Корреспондентский час".
