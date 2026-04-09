Новости Репрессии в рф за поддержку Украині
В России заявили о задержании экс-корреспондента "Радио Свобода" за госизмену

ФСБ утверждает о сотрудничестве журналиста "Радио Свобода" с СБУ

В России сообщили о задержании бывшего внештатного корреспондента "Радио Свобода" по подозрению в государственной измене - сотрудничестве с СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на российские агентства и заявление ФСБ.

Что заявляет ФСБ

По данным российской спецслужбы, в Забайкальском крае задержали гражданина России 1960 года рождения.

В ФСБ утверждают, что он:

  •  ранее сотрудничал с "Радио Свободная Европа";
  • передавал через Telegram информацию украинской стороне;
  •  якобы помогал в осуществлении кибератак на объекты в России.

Задержанного поместили под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Кого именно могли задержать

Официально имя задержанного не разглашается.

Впрочем, по данным российских СМИ и источников, речь идет о журналисте Александре Андрееве, который сотрудничал с "Радио Свобода" в первой половине 2010-х годов.

Он также работал с другими независимыми изданиями и был связан с оппозиционной деятельностью.

Дополнительные подробности

ФСБ заявила, что во время обысков изъяла технику и средства связи, которые якобы подтверждают "деятельность против безопасности России".

Ранее местные СМИ сообщали о задержании жителя Читы по подозрению в государственной измене, однако без официального подтверждения и без раскрытия имени.

Контекст

Александр Андреев в прошлом сотрудничал с "Радио Свобода" и готовил материалы для программы "Корреспондентский час".

Їх офіс знаходиться в Празі. Нафіга він поперся в парашку.
09.04.2026 14:06 Ответить
Він "екс-журналіст. Позаштатний. Працював до 2010 року... А товчуть його , мабуть, тому, що мав стосунок до "навальнят"... Щоб народ не почав "бузить", ФСБ уже зараз почало "правадить прафилактику" - "чтоб непавадна была..."
09.04.2026 14:09 Ответить
Пішло "полювання на відьом"... Скоро почнеться істерія за національною ознакою - "Бей хахлов, спасай Рассию!" "Чорні сотні" у них уже готові...
09.04.2026 14:06 Ответить
"пуцін фсьо дзедает правільнааа!"
09.04.2026 14:40 Ответить
Млть, на расії, тільки за перше слово, назви цього видання, можна "сісти" за екстремізм...
09.04.2026 14:06 Ответить
Хочу доповнити його провини: ще в радянський час він активно слухав передачі "Голос Америки" та "Свободная Європа".
09.04.2026 14:08 Ответить
 
 