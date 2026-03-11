РУС
В России мужчину приговорили к 5,5 годам тюрьмы за комментарий "Боже, храни Азов"

Жителя Иркутской области РФ приговорили к 5,5 годам лишения свободы за поддержку бригады "Азов" в сети Интернет.

Об этом сообщила пресс-служба российского суда, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Мужчине инкриминировали "публичное оправдание деятельности террористической организации".

"Судом установлено, что гражданин, будучи противником проведения специальной военной операции и не поддерживая внешнеполитический курс Российской Федерации, на видеохостинге "Youtube" под различными видеороликами проукраинской направленности, связанными с украинским военизированным националистическим объединением "Азов" и его командиром с позывным "Редис", разместил следующие комментарии: "Здоровья Редису! Слава Украине! Я из России", "Боже, храни Азов", тем самым оправдывая их террористическую деятельность", - отметили в суде.

Речь идет о Юрии Аргееве. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также его лишили права "заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений, комментариев и других материалов, администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на 3 года".

Пока приговор не вступил в силу.

репрессии (85) россия (22460) Азов (382)
А в Україні є заборонені сайти. Є пряма цензура. Ну, наприклад, заборонені нацистськи символи. Хочуть заборонити Телегу. Тобто Україна - це така маленька Росія. Так?
