У Росії чоловіка засудили до 5,5 років тюрми за коментар "Боже, храни Азов"

Жителя Іркутської області РФ засудили до 5,5 років позбавлення волі за підтримку бригади "Азов" у мережі Інтернет.

Про це повідомила пресслужба російського суду, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Чоловіку інкримінували "публічне виправдання діяльності терористичної організації".

"Судом встановлено, що громадянин, будучи противником проведення спеціальної військової операції та не підтримуючи зовнішньополітичний курс Російської Федерації, на відеохостингу "Youtube" під різними відеороликами проукраїнської спрямованості, пов'язаними з українським воєнізованим націоналістичним об'єднанням "Азов" та його командиром із позивним "Редіс", розмістив такі коментарі: "Здоровья Редису! Слава Украине! Я из россии", "Боже, храни Азов", тим самим виправдовуючи їхню терористичну діяльність", - зазначили в суді.

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Йдеться про Юрія Аргеєва. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Також його позбавили права "займатися діяльністю, пов'язаною з публічним розміщенням звернень, коментарів та інших матеріалів, адмініструванням сайтів електронних та інформаційно-телекомунікаційних мереж на 3 роки".

Наразі вирок не набув чинності.

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