ФСБ задержала гражданку Германии в Пятигорске за якобы подготовку теракта, - СМИ

Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании гражданки Германии, которую подозревают в подготовке теракта якобы по заданию украинских спецслужб.

Версия российских спецслужб

По данным ФСБ, задержанной является 57-летняя гражданка Германии.

В спецслужбе утверждают, что она якобы планировала совершить теракт против объекта правоохранительных органов.

Задержание произошло возле полицейского участка в городе Пятигорск.

Что заявляет ФСБ

В ФСБ сообщили, что в рюкзаке женщины якобы находились взрывчатые вещества.

Также, по версии российских силовиков, вместе с ней задержали еще одного подозреваемого – мужчину из Центральной Азии.

Его якобы планировали использовать для дистанционного подрыва устройства в утренние часы, чтобы нанести максимальный ущерб.

При этом в спецслужбе заявляют, что женщина также должна была погибнуть во время взрыва.

Отсутствие доказательств

Никаких доказательств в подтверждение этих заявлений ФСБ не обнародовала.

Также не сообщаются имена задержанных.

Обстоятельства дела и достоверность озвученных обвинений пока невозможно независимо проверить.

ПРАВИЛЬНО!!!! Якщо є такі ДУРИ що пруться в країну де закон на рівні КНДР - то за дурість треба карати щоб інші вчились
20.04.2026 15:13 Ответить
Так їй і треба. Не сиділося в фатерлянді, буде сидіти в Пʼтигорську.
20.04.2026 15:25 Ответить
Будь які заяви русні без доказів є вигадкою.
20.04.2026 15:29 Ответить
Та русні сфабрикувати будь які докази - що "два пальці об асфальт".
20.04.2026 15:50 Ответить
 
 