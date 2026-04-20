ФСБ задержала гражданку Германии в Пятигорске за якобы подготовку теракта, - СМИ
Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании гражданки Германии, которую подозревают в подготовке теракта якобы по заданию украинских спецслужб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau со ссылкой на заявление ФСБ.
Версия российских спецслужб
По данным ФСБ, задержанной является 57-летняя гражданка Германии.
В спецслужбе утверждают, что она якобы планировала совершить теракт против объекта правоохранительных органов.
Задержание произошло возле полицейского участка в городе Пятигорск.
Что заявляет ФСБ
В ФСБ сообщили, что в рюкзаке женщины якобы находились взрывчатые вещества.
Также, по версии российских силовиков, вместе с ней задержали еще одного подозреваемого – мужчину из Центральной Азии.
Его якобы планировали использовать для дистанционного подрыва устройства в утренние часы, чтобы нанести максимальный ущерб.
При этом в спецслужбе заявляют, что женщина также должна была погибнуть во время взрыва.
Отсутствие доказательств
Никаких доказательств в подтверждение этих заявлений ФСБ не обнародовала.
Также не сообщаются имена задержанных.
Обстоятельства дела и достоверность озвученных обвинений пока невозможно независимо проверить.
