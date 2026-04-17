Оккупанты в "ЛНР" приговорили гражданина Польши к 13 годам за участие в войне на стороне Украины, - СМИ
В так называемой "ЛНР" 47-летнего поляка Флачека К.Й. приговорили к 13 годам лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают RMF24 и Gazeta Wyborcza.
Обстоятельства дела
По данным СМИ, мужчина воевал на стороне Украины против российских оккупантов.
В ноябре 2024 года он попал в плен во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
После этого его обвинили в "наемничестве" и участии в боевых действиях против РФ.
Приговор оккупантов
Так называемый "Верховный суд ЛНР" признал поляка виновным.
Ему назначили 13 лет заключения в колонии строгого режима.
Оккупационная сторона утверждает, что он якобы участвовал в войне "с целью получения материального вознаграждения".
Что предшествовало
Ранее Цензор.Нет сообщал о других решениях псевдосудов на ВОТ. В частности, стало известно и о приговоре жительнице временно оккупированного Токмака Запорожской области Ольге Чернявской, которую приговорили к 13 годам лишения свободы за "шпионаж", который заключался в общении с сыном, воином ВСУ.
