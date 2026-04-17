Оккупанты приговорили жительницу Токмака к 13 годам за "шпионаж"

Жительницу временно оккупированного Токмака Запорожской области Ольгу Чернявскую, 1977 года рождения, в оккупационном "суде" приговорили к 13 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

Детали дела

По версии российского следствия, женщине инкриминируют "шпионаж" по статье 276 УК РФ.

Основанием для обвинений называют ее общение с сыном, который проходит службу в Вооруженных силах Украины, а также якобы передачу информации.

Похищение и содержание под стражей

По имеющейся информации, Чернявскую похитили 25 мая 2023 года российские силовики.

После этого ее длительное время удерживали без официальных обвинений и какого-либо процессуального статуса.

Родственники более года не знали о ее местонахождении.

Также сообщается о жестоком обращении и возможном применении пыток во время содержания под стражей.

Суд и приговор

Лишь спустя более года после похищения против женщины возбудили уголовное дело.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

После этого оккупационный "суд" вынес приговор – 13 лет лишения свободы.

