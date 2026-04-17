Окупанти засудили жительку Токмака до 13 років за "шпигунство"

Жительку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ольгу Чернявську, 1977 року народження, в окупаційному "суді" засудили до 13 років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі справи

За версією російського слідства, жінці інкримінують "шпигунство" за статтею 276 КК РФ.

Підставою для обвинувачень називають її спілкування із сином, який проходить службу у Збройних силах України, а також нібито передачу інформації.

Читайте: На тимчасово окупованій Херсонщині жінку засудили до 12 років за "держзраду"

Викрадення та утримання

За наявною інформацією, Чернявську викрали 25 травня 2023 року російські силовики.

Після цього її тривалий час утримували без офіційних звинувачень та будь-якого процесуального статусу.

Родичі понад рік не знали про її місцеперебування.

Також повідомляється про жорстоке поводження та можливе застосування тортур під час утримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Суд і вирок

Лише через більш ніж рік після викрадення проти жінки порушили кримінальну справу.

Судове засідання відбулося у закритому режимі.

Після цього окупаційний "суд" виніс вирок – 13 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 69-річну пенсіонерку з окупованого Токмака засудили на 15 років за донати на ЗСУ. ВIДЕО