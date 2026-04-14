На тимчасово окупованій Херсонщині жінку засудили до 12 років за "держзраду"

На тимчасово окупованій території Херсонської області підконтрольний Росії "суд" засудив місцеву жительку Наталію Поветкіну до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримсько-татарський ресурсний центр.

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Звинувачення окупаційної влади

За версією окупаційного слідства, у травні 2023 року жінка нібито збирала інформацію про місця дислокації російських військових.

Стверджується, що ці дані вона передавала через месенджери представникам українських спецслужб.

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Вирок і покарання

Окупаційні органи заявляють, що передана інформація могла бути використана для ураження російських сил.

За рішенням "суду", жінці призначили 12 років ув’язнення у колонії загального режиму, а також додаткове покарання у вигляді обмеження свободи строком на один рік.

Крім того, їй призначено штраф у розмірі 100 тисяч рублів.

Подібні вироки на тимчасово окупованих територіях часто виносяться в межах кримінальних справ за звинуваченнями у "державній зраді".

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