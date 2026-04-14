На временно оккупированной Херсонщине женщину приговорили к 12 годам за "госизмену"
На временно оккупированной территории Херсонской области подконтрольный России "суд" приговорил местную жительницу Наталью Поветкину к 12 годам лишения свободы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымско-татарский ресурсный центр.
Обвинения оккупационных властей
По версии оккупационного следствия, в мае 2023 года женщина якобы собирала информацию о местах дислокации российских военных.
Утверждается, что эти данные она передавала через мессенджеры представителям украинских спецслужб.
Приговор и наказание
Оккупационные органы заявляют, что переданная информация могла быть использована для нанесения удара по российским войскам.
По решению "суда", женщине назначили 12 лет заключения в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Кроме того, ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Подобные приговоры на временно оккупированных территориях часто выносятся в рамках уголовных дел по обвинениям в "государственной измене".
Хоч не формулюйте так абсурдно свої злочинні вироки.