На временно оккупированной Херсонщине женщину приговорили к 12 годам за "госизмену"

На ВОТ Херсонской области жительницу осудили за якобы передачу данных ВСУ

На временно оккупированной территории Херсонской области подконтрольный России "суд" приговорил местную жительницу Наталью Поветкину к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымско-татарский ресурсный центр.

Обвинения оккупационных властей

По версии оккупационного следствия, в мае 2023 года женщина якобы собирала информацию о местах дислокации российских военных.

Утверждается, что эти данные она передавала через мессенджеры представителям украинских спецслужб.

Приговор и наказание

Оккупационные органы заявляют, что переданная информация могла быть использована для нанесения удара по российским войскам.

По решению "суда", женщине назначили 12 лет заключения в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Кроме того, ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подобные приговоры на временно оккупированных территориях часто выносятся в рамках уголовных дел по обвинениям в "государственной измене".

Довбодятли кацапськи, ваші виоки визивають - все більший спротив. Ваше москальське залякування в Україні не працює.
14.04.2026 10:24 Ответить
І яку ж "державу" пані Наталія начебто зрадила, ду́рні свинособачі?
Хоч не формулюйте так абсурдно свої злочинні вироки.
14.04.2026 10:31 Ответить
Таким вертухаям орків у суддівських рясах, тепер одна дорога, за свої злочини проти Українців!! Вони її самі вибрали…. А там, і 9 днів, потім 40 днів… роковини…!!
14.04.2026 10:58 Ответить
 
 