На временно оккупированной Херсонщине женщину приговорили к 12 годам за "госизмену"

На временно оккупированной территории Херсонской области подконтрольный России "суд" приговорил местную жительницу Наталью Поветкину к 12 годам лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крымско-татарский ресурсный центр.

Обвинения оккупационных властей

По версии оккупационного следствия, в мае 2023 года женщина якобы собирала информацию о местах дислокации российских военных.

Утверждается, что эти данные она передавала через мессенджеры представителям украинских спецслужб.

Читайте: РФ осудила подростков из Мелитополя: Лубинец обратился к международным организациям

Приговор и наказание

Оккупационные органы заявляют, что переданная информация могла быть использована для нанесения удара по российским войскам.

По решению "суда", женщине назначили 12 лет заключения в колонии общего режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Кроме того, ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Подобные приговоры на временно оккупированных территориях часто выносятся в рамках уголовных дел по обвинениям в "государственной измене".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 69-летнюю пенсионерку из оккупированного Токмака приговорили к 15 годам за пожертвования ВСУ. ВИДЕО