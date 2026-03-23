РФ осудила подростков из Мелитополя: Лубинец обратился к международным организациям

Российские власти вынесли приговоры трём подросткам из временно оккупированного Мелитополя, назначив им многолетние сроки лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Речь идет о несовершеннолетних, которых задержали в возрасте 16–17 лет. После этого их более двух лет удерживали в условиях, сопровождавшихся физическим и психологическим давлением.

Оккупационные структуры обвинили подростков в тяжких преступлениях и приговорили к 7–8 годам лишения свободы.

Условия содержания и приговоры

По информации омбудсмена, подростки длительное время находились в изоляции, где подвергались пыткам и жестокому обращению.

"Это дети, которые должны были жить, учиться и строить будущее. Вместо этого они получили приговоры и годы страданий", — подчеркнул Лубинец.

Он подчеркнул, что подобные дела имеют признаки системной политики преследования украинских граждан на оккупированных территориях.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда подростков судили как граждан России, а сами процессы проходили в закрытом режиме без доступа независимых наблюдателей.

Реакция и обращение к международному сообществу

Дмитрий Лубинец заявил, что уже обратился к международным организациям с просьбой дать правовую оценку этим действиям.

В частности, письма были направлены в ООН, Международный комитет Красного Креста и Совет Европы с требованием зафиксировать нарушения прав детей.

Омбудсман также призвал международное сообщество усилить давление на Россию и способствовать возвращению незаконно осужденных украинских детей домой.

Он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут квалифицироваться как военные преступления.