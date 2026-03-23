РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій

Російська влада винесла вироки трьом підліткам із тимчасово окупованого Мелітополя, призначивши їм багаторічні терміни ув’язнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

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Що відомо?

Йдеться про неповнолітніх, яких затримали у віці 16–17 років. Після цього їх понад два роки утримували в умовах, що супроводжувалися фізичним і психологічним тиском.

Окупаційні структури звинуватили підлітків у тяжких злочинах та засудили до 7–8 років позбавлення волі.

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Умови утримання та вироки

За інформацією омбудсмана, підлітки тривалий час перебували в ізоляції, де зазнавали катувань і жорстокого поводження.

"Це діти, які мали жити, навчатися і будувати майбутнє. Натомість вони отримали вироки і роки страждань", — наголосив Лубінець.

Він підкреслив, що подібні справи мають ознаки системної політики переслідування українських громадян на окупованих територіях.

Крім того, зафіксовано випадки, коли підлітків судили як громадян Росії, а самі процеси проходили у закритому режимі без доступу незалежних спостерігачів.

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Реакція та звернення до міжнародної спільноти

Дмитро Лубінець заявив, що вже звернувся до міжнародних організацій із проханням надати правову оцінку цим діям.

Зокрема, листи були направлені до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та Ради Європи з вимогою зафіксувати порушення прав дітей.

Омбудсман також закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та сприяти поверненню незаконно засуджених українських дітей додому.

Він наголосив, що подібні дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та можуть кваліфікуватися як воєнні злочини.