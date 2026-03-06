До суду скерували справу проти окупанта і двох колаборантів за катування та зґвалтування жінки в Мелітополі. ФОТО

Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військового та двох колаборантів, які катували й зґвалтували цивільну жінку під час окупації Мелітополя.

Представники так званої окупаційної "служби безпеки" вимагали у жінки зізнань про нібито співпрацю з українськими військовими, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Один із фігурантів погрожував зґвалтуванням та ув’язненням у колонії, інший бив по голові та вухах, спричиняючи сильний біль і втрату рівноваги. Знущання тривали кілька годин.

На початку грудня 2022 року озброєний офіцер у формі збройних сил РФ, до якого доставили жінку, неодноразово її зґвалтував, погрожував убивством та принижував.

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку встановили особи трьох причетних.

Серед них — військовослужбовець збройних сил РФ та двоє громадян України, які добровільно перейшли на бік ворога і співпрацювали з окупаційною адміністрацією.

В жовтні 2025 року слідчі поліції оголосили всім трьом фігурантам про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

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