В суд направили дело против оккупанта и двух коллаборационистов за пытки и изнасилование женщины в Мелитополе. ФОТО

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного и двух коллаборационистов, которые пытали и изнасиловали гражданскую женщину во время оккупации Мелитополя.

Представители так называемой оккупационной "службы безопасности" требовали у женщины признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными, сообщает Цензор.НЕТ.

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Один из фигурантов угрожал изнасилованием и заключением в колонии, другой наносил удары по голове и ушам, вызывая сильную боль и потерю равновесия. Издевательства продолжались несколько часов.

В начале декабря 2022 года вооруженный офицер в форме вооруженных сил РФ, к которому доставили женщину, неоднократно ее насиловал, угрожал убийством и унижал.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска установили личности трех причастных.

Среди них — военнослужащий вооруженных сил РФ и двое граждан Украины, которые добровольно перешли на сторону врага и сотрудничали с оккупационной администрацией.

В октябре 2025 года следователи полиции объявили всем трем фигурантам о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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