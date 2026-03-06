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В суд направили дело против оккупанта и двух коллаборационистов за пытки и изнасилование женщины в Мелитополе. ФОТО

Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного и двух коллаборационистов, которые пытали и изнасиловали гражданскую женщину во время оккупации Мелитополя.

Представители так называемой оккупационной "службы безопасности" требовали у женщины признания в якобы сотрудничестве с украинскими военными, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Один из фигурантов угрожал изнасилованием и заключением в колонии, другой наносил удары по голове и ушам, вызывая сильную боль и потерю равновесия. Издевательства продолжались несколько часов.

В начале декабря 2022 года вооруженный офицер в форме вооруженных сил РФ, к которому доставили женщину, неоднократно ее насиловал, угрожал убийством и унижал.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента уголовного розыска установили личности трех причастных.

Среди них — военнослужащий вооруженных сил РФ и двое граждан Украины, которые добровольно перешли на сторону врага и сотрудничали с оккупационной администрацией.

В октябре 2025 года следователи полиции объявили всем трем фигурантам о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

суд

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Автор: 

Мелитополь (627) Нацполиция (16977) Запорожская область (4442) Мелитопольский район (35)
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а вони фізично зараз де? їм точно щось загрожує?
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06.03.2026 15:37 Ответить
Вони не знають о вироке.
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06.03.2026 17:44 Ответить
 
 