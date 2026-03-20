У Росії за "тероризм" засудили трьох підлітків з окупованого Мелітополя: що відомо про вирок

У Росії засудили трьох українських підлітків із тимчасово окупованого Мелітополя до тривалих термінів ув’язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє гуманітарна програма Bring Kids Back UA.

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Йдеться про вирок, який 19 березня оголосив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Підлітків звинуватили у "тероризмі" та судили як громадян РФ.

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Що відомо?

За даними програми, Віктор Азаровський отримав 8 років і 6 місяців ув’язнення, Олег Шокол – 7 років і 6 місяців, Денис Василик – 7 років.

На момент затримання восени 2023 року хлопцям було 16–17 років.

Зазначається, що їх утримували під вартою понад два роки. За наявною інформацією, підлітків переміщували між різними місцями утримання, зокрема до СІЗО №2 у Маріуполі та СІЗО №2 у Таганрозі.

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Подробиці

У Bring Kids Back UA заявляють, що під час утримання підлітки зазнавали побиттів, психологічного тиску та, за їхніми даними, катувань. Умови тримання описуються як неналежні.

Адвокатка Віктора Азаровського стверджує, що під час перебування в Таганрозі у нього погіршився стан здоров’я: він не міг нормально спати та їсти, а на руках з’явилися рани.

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Також зазначається, що судовий процес відбувався у закритому режимі – без доступу незалежних спостерігачів та міжнародних організацій.

У програмі наголошують, що підлітків було незаконно переміщено з окупованої території, а докази у справі викликають сумніви.

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Контекст

У Bring Kids Back UA заявляють, що подібні випадки розглядають як порушення норм міжнародного гуманітарного права. За їхніми даними, Росія використовує затримання та судові процеси як інструмент тиску на українських дітей.

Українська сторона наголошує, що повернення незаконно утримуваних дітей залишається одним із ключових пріоритетів.

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