Експертку ІМІ Земляну заочно засудили до 13 років колонії у РФ: Москва звинувачує її в облитті посла соком

Московський міський суд РФ заочно засудив медіаекспертку Інституту масової інформації Ірину Земляну до 13 років колонії загального режиму у справі про нібито "напад" на посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут масової інформації.

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Подробиці

Вирок було оголошено 10 березня. Земляну визнали винною за трьома статтями кримінального кодексу РФ – напад на представника іноземної держави з метою ускладнення міжнародних відносин, розпалювання ненависті та ворожнечі із застосуванням насильства, а також поширення так званих "фейків" про російську армію.

За версією російської прокуратури, 9 травня 2022 року під час церемонії покладання вінків біля цвинтаря радянських воїнів у Варшаві Земляна разом з "іншими невстановленими особами" нібито напала на російського посла. Слідство стверджує, що в дипломата плеснули червоною рідиною, а також зірвали окуляри та георгіївську стрічку.

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Крім того, їй інкримінували поширення "фейків" через два дописи у соцмережах про злочини російських військових в Україні, опубліковані у 2022–2024 роках.

Сама Земляна раніше заявляла, що не обливала посла і заперечує всі звинувачення. За її словами, під час акції протесту вона лише вилила на себе буряковий сік, який символізував кров українців, що гинуть через війну Росії проти України.

Медіаекспертка наголошує, що кримінальну справу проти неї сфабриковано. Вона також зазначила, що польські правоохоронні органи не визнали її винною у цьому інциденті.

Басманний районний суд Москви ще 4 березня 2024 року заочно заарештував Земляну в цій справі. У коментарі Інституту масової інформації вона заявила, що винесений вирок має політичний характер.

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"Очевидно, що цей вирок – це політичний сигнал, а не реальне правосуддя. Справу повністю сфабриковано – достатньо подивитися на відео та фото, щоб зрозуміти, що я цього не робила. До того ж польська правоохоронна система мене виправдала", – зазначила Земляна.

Вона додала, що такі заочні вироки є спробою тиску та залякування журналістів і активістів.

Ірину Земляну оголосили в розшук у Росії ще в листопаді 2022 року після інциденту у Варшаві, коли група протестувальників облила російського посла червоною рідиною під час його спроби покласти квіти на Цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів.

Польська прокуратура у червні 2023 року призупинила розслідування у справі про цей інцидент і визнала Земляну невинуватою.

У лютому 2024 року Росія також внесла медіаекспертку до списку "терористів та екстремістів", який веде Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ.

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