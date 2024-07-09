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Чеські активісти облили "кров’ю" посольство РФ у Празі після масованого удару по Україні. ВІДЕО+ФОТО

Чеські активісти у відповідь на російський масований обстріл України 8 липня облили посольство Росії в Празі червоною рідиною, що імітує кров. 

Як передає Цензор.НЕТ, відео та фото акції оприлюднили у соцмережі Х.

Так, двоє чеських активістів, чоловік і жінка, облили червоною рідиною, що імітує кров, російське посольство в Празі.

Судячи з опису під відео, рідина, що містилася у двох відрах, була кетчупом.

"Ще 10 кг кетчупу прилетіло на представництво терористів", - йдеться в повідомленні.

Після того, як активісти спорожнили відра з рідиною, до них підійшли правоохоронці.

Посольство РФ у Празі облили штучною кров'ю

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Парижі відбулась акція із закликом закрити небо над Україною 

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.

Автор: 

акція (1461) посольство рф (332) Прага (103)


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Топ коментарі
+38
Чехам респект і уважуха!
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09.07.2024 10:58 Відповісти
+15
Гарний паркан на мосту
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09.07.2024 11:09 Відповісти
+14
Горіть у пеклі москалі 🤬🔥🔥🔥
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09.07.2024 11:23 Відповісти
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Чехам респект і уважуха!
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09.07.2024 10:58 Відповісти
саме цим, двом!
бо, навіть, той що знімав, засцяв бути поруч.
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09.07.2024 11:10 Відповісти
це дитячий садок, а не респект і уважуха.
Вони мали б сбивати ракети разом з нами. Ось тоді був би і респект, і уважуха.
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09.07.2024 16:18 Відповісти
Гарний паркан на мосту
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Я теж звернув на це увагу ...
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09.07.2024 11:14 Відповісти
Це мабуть елемент троллінгу кацапів, що працюють у посольстві.
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09.07.2024 11:38 Відповісти
так, і то не випадковість: спеціально перефарбували і перейменували на честь Героя Віталія Скакуна
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)

А ще вулиці біля посольства перейменували:
- вулиця Українських Героїв
- площа Бориса Нємцова
- променада Ганни Політковської
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09.07.2024 14:03 Відповісти
Треба було і г***ом ******.
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Говно на говне не заметно.
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09.07.2024 12:23 Відповісти
Я вже писав , що після візиту орбаного рота будуть криваві обстріли. Це не співпадання , а цапська тактика. Таких мадярських піда..сів взагалі з їхніми процапськими поглядами нема чого впускати в Україну.Але маємо шо маємо , зеленого пластелинового президента і того хто їм крутить верте куди хоче.
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09.07.2024 11:09 Відповісти
Ось так має бути в кожному європейському місті де є рашиські посольства ,рашисти мають бути ізгоями по всьому цивілізованому світі ,на жаль як українська діаспора так і переселенці не дуже активні.
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09.07.2024 11:18 Відповісти
Для Параши все тільки починається, скільки буде продовжуватися агонія Кацапстану буде напряму залежати від Заходу.
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09.07.2024 11:20 Відповісти
Було б добре взагалі закрати цей розплідник кацапської агентури.
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09.07.2024 11:23 Відповісти
А лепше почати процесс націонализаціі усіх отелей у КАРЛОВИХ варах , куплених россіянами
ці цуки карлови вари і хефіз скупили повністю - одна кацапська мова
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09.07.2024 11:32 Відповісти
"одна кацапська мова" - саме її кацапи й приперлись нібито "захищати" в Україні.
Потрібно звідусіль гнати кацапа, поки його там не стало забагато.
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09.07.2024 11:42 Відповісти
Горіть у пеклі москалі 🤬🔥🔥🔥
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09.07.2024 11:23 Відповісти
Героям Слава.....
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09.07.2024 11:24 Відповісти
Дякуємо чехам
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09.07.2024 11:29 Відповісти
І так зробити по всій Європі, та що там Європі, по всьому світу, навіть у "дружньому" кацапам Китаї.. кацапню від цього дуже сильно припече. на кожного кацапа, який за межами кацапії, наприклад, відпочиває у Тайланді, щоб показували скрізь пальцем і говорили - ось, пішов криваий м'ясник.
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09.07.2024 11:38 Відповісти
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09.07.2024 11:54 Відповісти
It takes courage, the two will be in ******* with the law on disturbing public order, damaging another's property and entering a criminal record... But it can be seen that the police do not beat them, which in Russia would mean a good fight with a baton and then an arrest in handcuffs. I don't have the balls for this, but sometimes I will send some amount - if my health and financial situation allows. (Google Translate)

Потрібна сміливість, двоє матимуть проблеми з законом про порушення громадського порядку, псування чужого майна та потрапляння в судимість... Але видно, що міліція їх не б'є, що в Росії означало б хорошу бійку кийком, а потім затримання в наручниках. У мене немає на це сил, але іноді надсилаю якусь суму - якщо дозволить мій стан здоров'я і фінансове становище. (Google Translate)
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09.07.2024 12:27 Відповісти
Pavel, откуда цитата?
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09.07.2024 13:01 Відповісти
Можна було,ще три роки тому депортувати усіх, росіян крім тих у кого є громадянство ЄС,заборонити в'їзд до ЄС, арештувати майно російських мільярдів.
Це було би значно краще за "хоробрі" флешмоби , що "рішуче засуджують " вбивства в Бучі,обстріли цивільних будинків тощо
Але ж гроші не хочеться втрачати,то курва маємо,що маємо
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09.07.2024 15:52 Відповісти
Надіюсь пом'якшать їм звинувачення , чисто формально щось там випишуть ..
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09.07.2024 17:23 Відповісти
 
 