Чеські активісти облили "кров’ю" посольство РФ у Празі після масованого удару по Україні. ВІДЕО+ФОТО
Чеські активісти у відповідь на російський масований обстріл України 8 липня облили посольство Росії в Празі червоною рідиною, що імітує кров.
Як передає Цензор.НЕТ, відео та фото акції оприлюднили у соцмережі Х.
Так, двоє чеських активістів, чоловік і жінка, облили червоною рідиною, що імітує кров, російське посольство в Празі.
Судячи з опису під відео, рідина, що містилася у двох відрах, була кетчупом.
"Ще 10 кг кетчупу прилетіло на представництво терористів", - йдеться в повідомленні.
Після того, як активісти спорожнили відра з рідиною, до них підійшли правоохоронці.
Масований обстріл України 8 липня
Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".
У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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бо, навіть, той що знімав, засцяв бути поруч.
Вони мали б сбивати ракети разом з нами. Ось тоді був би і респект, і уважуха.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0)
А ще вулиці біля посольства перейменували:
- вулиця Українських Героїв
- площа Бориса Нємцова
- променада Ганни Політковської
ці цуки карлови вари і хефіз скупили повністю - одна кацапська мова
Потрібно звідусіль гнати кацапа, поки його там не стало забагато.
Потрібна сміливість, двоє матимуть проблеми з законом про порушення громадського порядку, псування чужого майна та потрапляння в судимість... Але видно, що міліція їх не б'є, що в Росії означало б хорошу бійку кийком, а потім затримання в наручниках. У мене немає на це сил, але іноді надсилаю якусь суму - якщо дозволить мій стан здоров'я і фінансове становище. (Google Translate)
Це було би значно краще за "хоробрі" флешмоби , що "рішуче засуджують " вбивства в Бучі,обстріли цивільних будинків тощо
Але ж гроші не хочеться втрачати,то курва маємо,що маємо