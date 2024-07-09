Чеські активісти облили "кров’ю" посольство РФ у Празі після масованого удару по Україні. ВІДЕО+ФОТО

Чеські активісти у відповідь на російський масований обстріл України 8 липня облили посольство Росії в Празі червоною рідиною, що імітує кров.

Як передає Цензор.НЕТ, відео та фото акції оприлюднили у соцмережі Х.

Так, двоє чеських активістів, чоловік і жінка, облили червоною рідиною, що імітує кров, російське посольство в Празі.

Судячи з опису під відео, рідина, що містилася у двох відрах, була кетчупом.

"Ще 10 кг кетчупу прилетіло на представництво терористів", - йдеться в повідомленні.

Після того, як активісти спорожнили відра з рідиною, до них підійшли правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Парижі відбулась акція із закликом закрити небо над Україною

Масований обстріл України 8 липня

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Загарбники спрямували на Україну понад 40 ракет різних типів. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

У Києві пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дві дитячі лікарні, зокрема найбільшу дитячу лікарню України "Охматдит".

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. За останніми даними, 11 людей загинули, ще понад 40 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

У Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій - багатоповерхівку. Відомо про одного загиблого, є поранені.