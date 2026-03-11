Эксперта ИМИ Земляную заочно приговорили к 13 годам колонии в РФ: Москва обвиняет ее в облитии посла соком

Московский городской суд РФ заочно приговорил медиаэксперта Института массовой информации Ирину Земляную к 13 годам колонии общего режима по делу о якобы "нападении" на посла России в Польше Сергея Андреева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Институт массовой информации.

Подробности

Приговор был оглашен 10 марта. Земляную признали виновной по трем статьям Уголовного кодекса РФ – нападение на представителя иностранного государства с целью осложнения международных отношений, разжигание ненависти и вражды с применением насилия, а также распространение так называемых "фейков" о российской армии.

По версии российской прокуратуры, 9 мая 2022 года во время церемонии возложения венков у кладбища советских воинов в Варшаве Земляная вместе с "другими неустановленными лицами" якобы напала на российского посла. Следствие утверждает, что в дипломата плеснули красной жидкостью, а также сорвали очки и георгиевскую ленту.

Кроме того, ей инкриминировали распространение "фейков" через два поста в соцсетях о преступлениях российских военных в Украине, опубликованные в 2022-2024 годах.

Сама Земляная ранее заявляла, что не обливала посла и отрицает все обвинения. По ее словам, во время акции протеста она лишь вылила на себя свекольный сок, который символизировал кровь украинцев, погибающих из-за войны России против Украины.

Медиаэксперт подчеркивает, что уголовное дело против нее сфабриковано. Она также отметила, что польские правоохранительные органы не признали ее виновной в этом инциденте.

Басманный районный суд Москвы еще 4 марта 2024 года заочно арестовал Земляную по этому делу. В комментарии Институту массовой информации она заявила, что вынесенный приговор носит политический характер.

"Очевидно, что этот приговор – это политический сигнал, а не реальное правосудие. Дело полностью сфабриковано – достаточно посмотреть на видео и фото, чтобы понять, что я этого не делала. К тому же польская правоохранительная система меня оправдала", – отметила Земляная.

Она добавила, что такие заочные приговоры являются попыткой давления и запугивания журналистов и активистов.

Ирину Земляную объявили в розыск в России еще в ноябре 2022 года после инцидента в Варшаве, когда группа протестующих облила российского посла красной жидкостью во время его попытки возложить цветы на Кладбище-мавзолее советских воинов.

Польская прокуратура в июне 2023 года приостановила расследование по делу об этом инциденте и признала Земляную невиновной.

В феврале 2024 года Россия также внесла медиаэкспертку в список "террористов и экстремистов", который ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ.

