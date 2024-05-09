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Перед мемориалом советским солдатам в Варшаве разлили кровь и разложили кости.. ФОТО

В ночь перед 9 мая неизвестные разлили перед мемориалом советским солдатам в Варшаве кровь и разложили кости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, который собирается возложить туда цветы, будет вынужден идти "по крови и костям".

Об этом сообщили в сообществе Euromaidan-Warszawa в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Символично в ночь перед 9 мая, день когда посол России традиционно кладет цветы к памятнику советским солдатам как символ победы России над фашизмом, в Варшаве неизвестные разлили на площади, ведущей к Мемориалу советским солдатам кровь и разложили кости", - говорится в сообщении.

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На меморіалі радянським солдатам у Варшаві розлили кров та розклали кістки

Посол России в Польше ежегодно 9 мая приходит возложить к мемориалу цветы. В этом году, чтобы сделать это, Андрееву придется пройти по крови и костям.

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"Жители Польши дают четко понять свое отношение к присутствию послов страны-террориста в Евросоюзе. Спасибо за сознательную гражданскую позицию!", - отметили в Euromaidan-Warszawa.

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Вторая мировая война (418) День Победы (1211) Польша (8409) россия (95515)


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Топ комментарии
+30
Респект полякам !
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09.05.2024 11:00
+18
По крові та кістках - ну так це їхнє кредо.
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09.05.2024 11:02
+15
Дидываивале
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09.05.2024 11:34
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Респект полякам !
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09.05.2024 11:00 Ответить
Розумово обмежений баран публікує фото, яке є прикладом путінської пропаганди (і додатково приписує такі погляди полякам). Цікаво, чи це його природна дурість, чи йому за це заплатили?..
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09.05.2024 13:30 Ответить
І що не так? На посадки під Очеретиним подивіться, так і тоді було.
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09.05.2024 11:01 Ответить
По крові та кістках - ну так це їхнє кредо.
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09.05.2024 11:02 Ответить
Чудова ілюстрація того як комуняки "підтримали" варшавське повстання.
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09.05.2024 11:10 Ответить
Це справжня сутність кацапонелюдей.
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09.05.2024 11:13 Ответить
дуже дивно що поляки до цих пір не знесли це совково-кацапське, комуно-нацистьке окупаційне лайно !!! німці до речі також не знесли у себе в Берліні так званий "памятник" так званому "асвобадітелю", а по факту коцапо-совуковому івану гвалтівнику !!!

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09.05.2024 11:32 Ответить
У нас в каждом гребаном селе по такому отродию стоит и даже до сих пор не сносят.
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09.05.2024 11:55 Ответить
После войны все идолы кровавым убийцам должны быть уничтожены.
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09.05.2024 12:04 Ответить
у нас В Бандерштаті (на Львівщині) https://youtu.be/l-WlKu5hC5c це кацапське окупаційне лайно і не тільки практично почистили залишилося тільки поховання цього кацапського окупаційного лайна , наприклад на так званому "холмі слави" що у Львові !!! я б наприклад усе це кацапське окупаційне лайно з цього так званого "холма слави" екскаватором зібрав на глибину 1,5-2 метри і вивіз на закрите грибовицьке смітт'єзвалище - саме там йому і місце !!!
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09.05.2024 12:09 Ответить
У Польщі ліквідовано кацапське пам'ятники. Місце, де посол кацапстану покладає квіти, - кладовище,
ці скульптури нібито надгробні - тому й стоять (поки що).
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09.05.2024 13:24 Ответить
Дидываивале
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09.05.2024 11:34 Ответить
дидиворовали
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09.05.2024 13:04 Ответить
Кости жертв дидов-насильников.
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09.05.2024 11:47 Ответить
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09.05.2024 11:59 Ответить
А на білоруському кордоні, де заходять ешелони кацапських товарів, нічого не хочуть розкидати?
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09.05.2024 12:25 Ответить
Сєргєй Андрєєв ще досі послом???
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09.05.2024 12:30 Ответить
Кремлівський посол одягне гумові чоботи і піде по кістках.
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09.05.2024 13:08 Ответить
Минулого разу його облили борщем.
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09.05.2024 13:53 Ответить
Поляки креативні, молодці, монумент радянщині треба взагалі демонтувати і на цім місті зробити музей радянського тоталітаризму.
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11.05.2024 03:01 Ответить
Який конкретно 'монумент'?
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11.05.2024 16:52 Ответить
 
 