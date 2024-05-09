Перед мемориалом советским солдатам в Варшаве разлили кровь и разложили кости.. ФОТО

В ночь перед 9 мая неизвестные разлили перед мемориалом советским солдатам в Варшаве кровь и разложили кости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, который собирается возложить туда цветы, будет вынужден идти "по крови и костям".

Об этом сообщили в сообществе Euromaidan-Warszawa в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Символично в ночь перед 9 мая, день когда посол России традиционно кладет цветы к памятнику советским солдатам как символ победы России над фашизмом, в Варшаве неизвестные разлили на площади, ведущей к Мемориалу советским солдатам кровь и разложили кости", - говорится в сообщении.

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Посол России в Польше ежегодно 9 мая приходит возложить к мемориалу цветы. В этом году, чтобы сделать это, Андрееву придется пройти по крови и костям.

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"Жители Польши дают четко понять свое отношение к присутствию послов страны-террориста в Евросоюзе. Спасибо за сознательную гражданскую позицию!", - отметили в Euromaidan-Warszawa.