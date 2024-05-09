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Перед меморіалом радянським солдатам у Варшаві розлили кров та розклали кістки. ФОТО

У ніч перед 9 травня невідомі розлили перед меморіалом радянським солдатам у Варшаві кров та розклали кістки. Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв, який збирається покласти туди квіти, буде змушений іти "по крові та кістках".

Про це повідомили у спільноті Euromaidan-Warszawa у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Символічно в ніч перед 9 травня, день коли посол росії традиційно кладе квіти до памʼятника радянським солдатам як символ перемоги росії над фашизмом, у Варшаві невідомі розлили на площі, що веде до Меморіалу радянським солдатам, кров і розклали кістки", - йдеться у повідомленні.

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На меморіалі радянським солдатам у Варшаві розлили кров та розклали кістки

Посол Росії в Польщі щороку 9 травня приходить покласти до меморіалу квіти. Цього року, щоб зробити це, Андрєєву доведеться пройти по крові та кістках.

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"Жителі Польщі дають чітко зрозуміти своє ставлення до присутності послів країни-терориста в Євросоюзі. Дякуємо за свідому громадянську позицію!" - зазначили в Euromaidan-Warszawa.

Автор: 

Друга світова війна (292) День Перемоги (438) Польща (8496) росія (65146)


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Топ коментарі
+30
Респект полякам !
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09.05.2024 11:00
+18
По крові та кістках - ну так це їхнє кредо.
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09.05.2024 11:02
+15
Дидываивале
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09.05.2024 11:34
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Респект полякам !
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09.05.2024 11:00 Відповісти
Розумово обмежений баран публікує фото, яке є прикладом путінської пропаганди (і додатково приписує такі погляди полякам). Цікаво, чи це його природна дурість, чи йому за це заплатили?..
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09.05.2024 13:30 Відповісти
І що не так? На посадки під Очеретиним подивіться, так і тоді було.
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09.05.2024 11:01 Відповісти
По крові та кістках - ну так це їхнє кредо.
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09.05.2024 11:02 Відповісти
Чудова ілюстрація того як комуняки "підтримали" варшавське повстання.
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09.05.2024 11:10 Відповісти
Це справжня сутність кацапонелюдей.
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09.05.2024 11:13 Відповісти
дуже дивно що поляки до цих пір не знесли це совково-кацапське, комуно-нацистьке окупаційне лайно !!! німці до речі також не знесли у себе в Берліні так званий "памятник" так званому "асвобадітелю", а по факту коцапо-совуковому івану гвалтівнику !!!

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09.05.2024 11:32 Відповісти
У нас в каждом гребаном селе по такому отродию стоит и даже до сих пор не сносят.
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09.05.2024 11:55 Відповісти
После войны все идолы кровавым убийцам должны быть уничтожены.
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09.05.2024 12:04 Відповісти
у нас В Бандерштаті (на Львівщині) https://youtu.be/l-WlKu5hC5c це кацапське окупаційне лайно і не тільки практично почистили залишилося тільки поховання цього кацапського окупаційного лайна , наприклад на так званому "холмі слави" що у Львові !!! я б наприклад усе це кацапське окупаційне лайно з цього так званого "холма слави" екскаватором зібрав на глибину 1,5-2 метри і вивіз на закрите грибовицьке смітт'єзвалище - саме там йому і місце !!!
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09.05.2024 12:09 Відповісти
У Польщі ліквідовано кацапське пам'ятники. Місце, де посол кацапстану покладає квіти, - кладовище,
ці скульптури нібито надгробні - тому й стоять (поки що).
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09.05.2024 13:24 Відповісти
Дидываивале
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09.05.2024 11:34 Відповісти
дидиворовали
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09.05.2024 13:04 Відповісти
Кости жертв дидов-насильников.
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09.05.2024 11:47 Відповісти
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09.05.2024 11:59 Відповісти
А на білоруському кордоні, де заходять ешелони кацапських товарів, нічого не хочуть розкидати?
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09.05.2024 12:25 Відповісти
Сєргєй Андрєєв ще досі послом???
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09.05.2024 12:30 Відповісти
Кремлівський посол одягне гумові чоботи і піде по кістках.
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09.05.2024 13:08 Відповісти
Минулого разу його облили борщем.
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09.05.2024 13:53 Відповісти
Поляки креативні, молодці, монумент радянщині треба взагалі демонтувати і на цім місті зробити музей радянського тоталітаризму.
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11.05.2024 03:01 Відповісти
Який конкретно 'монумент'?
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11.05.2024 16:52 Відповісти
 
 