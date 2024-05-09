Перед меморіалом радянським солдатам у Варшаві розлили кров та розклали кістки. ФОТО
У ніч перед 9 травня невідомі розлили перед меморіалом радянським солдатам у Варшаві кров та розклали кістки. Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв, який збирається покласти туди квіти, буде змушений іти "по крові та кістках".
Про це повідомили у спільноті Euromaidan-Warszawa у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Символічно в ніч перед 9 травня, день коли посол росії традиційно кладе квіти до памʼятника радянським солдатам як символ перемоги росії над фашизмом, у Варшаві невідомі розлили на площі, що веде до Меморіалу радянським солдатам, кров і розклали кістки", - йдеться у повідомленні.
Посол Росії в Польщі щороку 9 травня приходить покласти до меморіалу квіти. Цього року, щоб зробити це, Андрєєву доведеться пройти по крові та кістках.
"Жителі Польщі дають чітко зрозуміти своє ставлення до присутності послів країни-терориста в Євросоюзі. Дякуємо за свідому громадянську позицію!" - зазначили в Euromaidan-Warszawa.
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ці скульптури нібито надгробні - тому й стоять (поки що).