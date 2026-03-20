В России за "терроризм" приговорили трех подростков из оккупированного Мелитополя: что известно о приговоре

В России трое украинских подростков из временно оккупированного Мелитополя были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гуманитарная программа Bring Kids Back UA.

Речь идет о приговоре, который 19 марта огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Подростков обвинили в "терроризме" и судили как граждан РФ.

Читайте: Эксперта ИМИ Земляную заочно приговорили к 13 годам колонии в РФ: Москва обвиняет ее в обливания посла соком

Что известно?

По данным программы, Виктор Азаровский получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Олег Шокол – 7 лет и 6 месяцев, Денис Василик – 7 лет.

На момент задержания осенью 2023 года ребятам было 16–17 лет.

Отмечается, что их содержали под стражей более двух лет. По имеющейся информации, подростков перемещали между различными местами содержания, в частности в СИЗО №2 в Мариуполе и СИЗО №2 в Таганроге.

Читайте также: 69-летнюю пенсионерку из оккупированного Токмака приговорили к 15 годам за донаты на ВСУ. ВИДЕО

Подробности

В Bring Kids Back UA заявляют, что во время содержания подростки подвергались избиениям, психологическому давлению и, по их данным, пыткам. Условия содержания описываются как ненадлежащие.

Адвокат Виктора Азаровского утверждает, что во время пребывания в Таганроге у него ухудшилось состояние здоровья: он не мог нормально спать и есть, а на руках появились раны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожье приговорили 68-летнюю пенсионерку к 11 годам тюрьмы за "государственную измену" и поддержку ВСУ. ВИДЕО

Также отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме – без доступа независимых наблюдателей и международных организаций.

В программе подчеркивают, что подростков незаконно переместили с оккупированной территории, а доказательства по делу вызывают сомнения.

Читайте также: Оккупанты приговорили семью из Мелитополя по обвинению в партизанской деятельности

Контекст

В Bring Kids Back UA заявляют, что подобные случаи рассматривают как нарушение норм международного гуманитарного права. По их данным, Россия использует задержания и судебные процессы как инструмент давления на украинских детей.

Украинская сторона подчеркивает, что возвращение незаконно удерживаемых детей остается одним из ключевых приоритетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, — Центр национального сопротивления