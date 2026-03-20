В России за "терроризм" приговорили трех подростков из оккупированного Мелитополя: что известно о приговоре
В России трое украинских подростков из временно оккупированного Мелитополя были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гуманитарная программа Bring Kids Back UA.
Речь идет о приговоре, который 19 марта огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Подростков обвинили в "терроризме" и судили как граждан РФ.
Что известно?
По данным программы, Виктор Азаровский получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, Олег Шокол – 7 лет и 6 месяцев, Денис Василик – 7 лет.
На момент задержания осенью 2023 года ребятам было 16–17 лет.
Отмечается, что их содержали под стражей более двух лет. По имеющейся информации, подростков перемещали между различными местами содержания, в частности в СИЗО №2 в Мариуполе и СИЗО №2 в Таганроге.
Подробности
В Bring Kids Back UA заявляют, что во время содержания подростки подвергались избиениям, психологическому давлению и, по их данным, пыткам. Условия содержания описываются как ненадлежащие.
Адвокат Виктора Азаровского утверждает, что во время пребывания в Таганроге у него ухудшилось состояние здоровья: он не мог нормально спать и есть, а на руках появились раны.
Также отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме – без доступа независимых наблюдателей и международных организаций.
В программе подчеркивают, что подростков незаконно переместили с оккупированной территории, а доказательства по делу вызывают сомнения.
Контекст
В Bring Kids Back UA заявляют, что подобные случаи рассматривают как нарушение норм международного гуманитарного права. По их данным, Россия использует задержания и судебные процессы как инструмент давления на украинских детей.
Украинская сторона подчеркивает, что возвращение незаконно удерживаемых детей остается одним из ключевых приоритетов.
Те що уже сотні років - катування, репресії, тюрми, розтріли і тд все як завжди - нічого нового