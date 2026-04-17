Окупанти в "ЛНР" засудили громадянина Польщі до 13 років за участь у війні на боці України, – ЗМІ
У так званій "ЛНР" засудили 47-річного поляка Флачека К.Й. до 13 років позбавлення волі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють RMF24 і Gazeta Wyborcza.
Обставини справи
За даними медіа, чоловік воював на боці України проти російських окупантів.
У листопаді 2024 року він потрапив у полон у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
Після цього його звинуватили у "найманстві" та участі у бойових діях проти РФ.
Вирок окупантів
Так званий "Верховний суд ЛНР" визнав поляка винним.
Йому призначили 13 років ув’язнення у колонії суворого режиму.
Окупаційна сторона стверджує, що він нібито брав участь у війні "з метою отримання матеріальної винагороди".
Що передувало
Раніше Цензор.Нет повідомляв про інші рішення псевдосудів на ТОТ. Зокрема стало відомо й про вирок жительці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ользі Чернявській, яку засудили до 13 років позбавлення волі за "шпигунство", яке являло собою спілкування з сином, воїном ЗСУ.
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