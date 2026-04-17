Окупанти в "ЛНР" засудили громадянина Польщі до 13 років за участь у війні на боці України, – ЗМІ

У так званій "ЛНР" засудили 47-річного поляка Флачека К.Й. до 13 років позбавлення волі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляють RMF24 і Gazeta Wyborcza.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини справи

За даними медіа, чоловік воював на боці України проти російських окупантів.

У листопаді 2024 року він потрапив у полон у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Після цього його звинуватили у "найманстві" та участі у бойових діях проти РФ.

Читайте: У Росії заявили про затримання екскореспондента "Радіо Свобода" за держзраду

Вирок окупантів

Так званий "Верховний суд ЛНР" визнав поляка винним.

Йому призначили 13 років ув’язнення у колонії суворого режиму.

Окупаційна сторона стверджує, що він нібито брав участь у війні "з метою отримання матеріальної винагороди".

Також читайте: Жінку, яка намагалася допомогти воїнам ЗСУ, "засудили" до 16 років колонії на окупованій Луганщині. ВIДЕО

Що передувало

Раніше Цензор.Нет повідомляв про інші рішення псевдосудів на ТОТ. Зокрема стало відомо й про вирок жительці тимчасово окупованого Токмака Запорізької області Ользі Чернявській, яку засудили до 13 років позбавлення волі за "шпигунство", яке являло собою спілкування з сином, воїном ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ "засудили" кримського татарина до 20 років тюрми за службу в батальйоні Челебіджихана