Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто перевозить крадене українське зерно, так і щодо тих, хто намагається заробляти на цьому.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.
Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію", - наголосив він.
Санкції
За словами Зеленського, Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі.
"Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.
Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
А от саме зерно мусить мати якісь біохімічні показними, по яким незалежна експертиза зможе визначити, де воно було вирощене.
Фітосанітарний сертифікат (з додатковою декларацією для Ізраїлю),Сертифікат якості (GAFTA),Сертифікат походження (або декларація в інвойсі),Фумігаційний сертифікат, Сертифікат ваги,Протокол аналізів на пестициди та мікотоксини
Морський коносамент (Bill of Lading), Комерційний інвойс, Пакувальний лист, Експортна митна декларація, Зовнішньоекономічний контракт, Експортна ліцензія (якщо передбачена квотами), Страховий поліс
Чи можно це все підробити = так, але судно це не голка так просто не сховаєш сліди й воно відслідковується
торгівлею дешевим генделем між Ізраілем та рашкою - союзником Ірану
Невже знову відмовили в "тихій гавані" для втечі?
Можете не відповідати, я знаю що вгадав 😂
Російські судна-фідери вивозили зерно з Керчі та Севастополя, перевантажували його на плавучі сховища у відкритому морі, звідки суховантажі доставляли товар до кінцевого пункту, намагаючись приховати походження продукції.
Практика триває і зараз: за даними джерел, лише з початку 2026 року в портах Ізраїлю розвантажили ще чотири партії краденого зерна. Дані супутникових знімків та відстеження суден підтверджують інформацію з російських адміндокументів, що ставить ізраїльських імпортерів під пряму загрозу європейських обмежень.
У неділю в Ялтинській затоці стояли два суховантажі
і нікому навіть в голову не прийде, що і там найзеленіше гундосе рило замазано по яйця!!!
це ж настільки очевидно, що документи можуть бути хоч звідки!!!
з аргентини, з буркіна фасо, з непалу, з мадагаскару.......
вже забули як рольники блокували залізницю?
але ж український контрабас збіжжя, виявилося правдою!!!!!!
І що зробив Вова Зеленський ? Написав пост в Телеграмм ?
До речі, його вже дві доби не видно, вАвА , ти де ?
Відповідно рішення має бути таким:
1. Відзив посла України в Ізраілі, для консультацій. А ці консультаціїї мають бути до моменту коли Нетаньяху піде зі свого поста, це мінімум!
2. Запровадження санкцій через Рішення РНБОУ проти персонально Беньяміна Нетаньяху, Міністра економіки та промисловості Ізраїлю Нір Баркат.
3. Звернення до Ради Безпеки ООН про порушення Ізраілем міжнародних норм відносно викраденого майна та цінностей України.
І це мінімум , нащо треба зараз звернути увагу та прийняти рішення!
В Україні ЗМІ, всякі "диванні аналітики", полезньіе Кремлю идиотьі, агенти впливу, злидні розумові, завидущі, шкідники патологічні, просто ідіоти... оголошують підозри разом з обвинуваченням і вироками - у пакеті.
Така вже традиція в Україні: взять на понт/на пушку*. З Ізраїлем, як і з другими країнами це...
Уявім собі ЩО скаже адвокат відповідача...
А між тим доказати походження зерна не так важко.. І те що Сертифікат походження сфальсифіковано.
*На понт взять/на пушку - уголовный жаргон, означающий попытку обмануть, запугать или заставить человека сделать что-либо, действуя с напускной уверенностью, гонором и блефом. Это манипуляция, цель которой - взять «на слабо» или испугать ложной информацией