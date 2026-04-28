2 806 34

Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський

Крадене українське зерно в Ізраїлі: Зеленський відреагував

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто перевозить крадене українське зерно, так і щодо тих, хто намагається заробляти на цьому.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.

Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію", - наголосив він.

Санкції

За словами Зеленського, Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі.

"Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.

Україна розраховує на партнерські відносини та взаємну повагу з кожною державою. Ми реально працюємо на те, щоб безпеки, зокрема і в регіоні Близького Сходу, було більше. Очікуємо, що влада Ізраїлю поважатиме Україну й не робитиме кроків, які послаблюють двосторонні відносини", - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Топ коментарі
+17
Тут дуже важливо пам'ятати - хто ж здав ті хлібні землі Півдня України рашистам розмінувавши всі виходи з Криму. Зараз воно патріот. А чого ж ти не думав про це у 22 році, тай у 21, 20, 19 роках. Всіх переконував шо бачив мир в очах уйла і всіх знищував хто був з цим не згоден. Який же він шлемазел.
28.04.2026 12:44 Відповісти
+12
казати можно все що завгодно, але завантажити судно, це не взяв тележку в магазині й повіз, там треба кучу документів (про похождення, якість й т. д.)
28.04.2026 12:45 Відповісти
+7
Розслідування викрило масштабну схему: з листопада 2022-го по червень 2023 року 31 партія зерна (близько 90 000 тонн) була доставлена до Ізраїлю через порти окупованого Криму - Haaretz

Російські судна-фідери вивозили зерно з Керчі та Севастополя, перевантажували його на плавучі сховища у відкритому морі, звідки суховантажі доставляли товар до кінцевого пункту, намагаючись приховати походження продукції.

Практика триває і зараз: за даними джерел, лише з початку 2026 року в портах Ізраїлю розвантажили ще чотири партії краденого зерна. Дані супутникових знімків та відстеження суден підтверджують інформацію з російських адміндокументів, що ставить ізраїльських імпортерів під пряму загрозу європейських обмежень.
28.04.2026 12:53 Відповісти
Ізраїль каже шо на зерні немає маркіровки звідки воно - і відфутболює всілякі претензії
28.04.2026 12:39 Відповісти
казати можна все що завгодно, але завантажити судно, це не взяв тележку в магазині й повіз, там треба кучу документів (про похождення, якість й т. д.)
28.04.2026 12:45 Відповісти
Документи можна виписати будь-які, хто заборонить це кацапам? Самі себе перевірятимуть?
А от саме зерно мусить мати якісь біохімічні показними, по яким незалежна експертиза зможе визначити, де воно було вирощене.
28.04.2026 12:51 Відповісти
є елементарний аналіз по ізотопам стронцію - кожна місцевість має свій унікальний спектр цих ізотопів.

28.04.2026 13:40 Відповісти
Кучу документів на контрабанду?
28.04.2026 13:17 Відповісти
Судно має пройти Босфор, тому всі документи мають бути впорядку й мають бути оформленні по міжнародним правилам. Ось короткий перелік того що має бути:
Фітосанітарний сертифікат (з додатковою декларацією для Ізраїлю),Сертифікат якості (GAFTA),Сертифікат походження (або декларація в інвойсі),Фумігаційний сертифікат, Сертифікат ваги,Протокол аналізів на пестициди та мікотоксини

Морський коносамент (Bill of Lading), Комерційний інвойс, Пакувальний лист, Експортна митна декларація, Зовнішньоекономічний контракт, Експортна ліцензія (якщо передбачена квотами), Страховий поліс
Чи можно це все підробити = так, але судно це не голка так просто не сховаєш сліди й воно відслідковується
28.04.2026 13:34 Відповісти
Так - судно відслідковується - Ізраїль знає шо це конфіскат - а толку - це ж вони не перший рік прокручують
28.04.2026 13:42 Відповісти
А як міндіч з Іраном торгував нашим зерном, то це інша справа.
28.04.2026 14:22 Відповісти
з такою торгівлею дешевим генделем між Ізраілем та рашкою - союзником Ірану, починаю вірити в зондеркоманди з євреїв в Варшавському гетто та концтаборах.

.
28.04.2026 13:48 Відповісти
Йой, проти своїх пре!
Невже знову відмовили в "тихій гавані" для втечі?
28.04.2026 12:40 Відповісти
Так можна критикувати братів - ''богомбибраний під народ''. Дурити і робити злочини можна тільки проти гоїв. А ця заява - понти для лохів. Побачимо на реальні дії. Тут мають бути санкції.
28.04.2026 13:30 Відповісти
Це мабуть автор коментаря, на який я зараз відповідаю.
Можете не відповідати, я знаю що вгадав 😂
28.04.2026 13:47 Відповісти
Ризикує Зеля, головєврей звинуватить у антисемізмі, а рудий бордельний півень приєднається та введе свої санкції.
28.04.2026 12:40 Відповісти
Тут дуже важливо пам'ятати - хто ж здав ті хлібні землі Півдня України рашистам розмінувавши всі виходи з Криму. Зараз воно патріот. А чого ж ти не думав про це у 22 році, тай у 21, 20, 19 роках. Всіх переконував шо бачив мир в очах уйла і всіх знищував хто був з цим не згоден. Який же він шлемазел.
28.04.2026 12:44 Відповісти
Така реальність життя, кожна країна відстоює власні інтереси, а Україна, на чолі Żydzi відстоює чужі інтереси.
28.04.2026 12:46 Відповісти
Заявление Янелоха тянет почти на антисемитизм.
28.04.2026 12:47 Відповісти
Не боїться гніву Яхве? Чого він раптом почав ********** на Ізраїль.
28.04.2026 12:50 Відповісти
28.04.2026 12:53 Відповісти
Доказів хотіло те опудало з їхнього МЗС? На тобі докази, підар!
28.04.2026 12:55 Відповісти
Апдейт: біля Ялти зараз один балкер стоїть навпроти мису Мартьян. Судно чекає на дозвіл на заходження в порт Севастополя, звідки забере вкрадене українське зерно.

У неділю в Ялтинській затоці стояли два суховантажі
28.04.2026 13:38 Відповісти
Не перегинай. Ти знаєш як вирішують проблеми євреї. Ракету в башку і немає проблеми.
28.04.2026 12:53 Відповісти
8 роками не відбудеться .
28.04.2026 12:55 Відповісти
зєля не може не знати, що він, його владні міндичі всих пошибів та влада ізраїлю х ними однієї крові!
28.04.2026 13:12 Відповісти
Конечно же они всё прекрасно знают, но как то они решили шо им в этом мире позволено больше чем другим а это заблуждение может привести к крайне хреновым последствиям детей Адамовых...
28.04.2026 13:25 Відповісти
Ар'єв викрив схему торгівлі з Іраном та РФ за участі людей Міндіча: продавали кукурудзу та ввозили підсанкційні добрива
Джерело: https://censor.net/ua/n3599749

і нікому навіть в голову не прийде, що і там найзеленіше гундосе рило замазано по яйця!!!
це ж настільки очевидно, що документи можуть бути хоч звідки!!!
з аргентини, з буркіна фасо, з непалу, з мадагаскару.......

вже забули як рольники блокували залізницю?
але ж український контрабас збіжжя, виявилося правдою!!!!!!
28.04.2026 13:32 Відповісти
Судно PANORMITIS (IMO 9445021, MMSI 352003195) прибуло до порту HAIFA, ISRAEL (ILHFA) з вантажем зерна з тимчасово окупованих територій України. Це вже четверте судно з початку року. Симптоматичне мовчання "української" влади, яка до сих пір навіть не подала вимогу на екстрадицію кодла злодіїв Міндіч і К . Питання дивної прихильності Зеленського і К до Ізраїлю починає набувати вигляду державної зради. ГЗМ
https://x.com/FranzMaser/status/2048776611697213607

І що зробив Вова Зеленський ? Написав пост в Телеграмм ?
До речі, його вже дві доби не видно, вАвА , ти де ?
28.04.2026 13:43 Відповісти
Можна довго щось обговорювати та дискутувати, має бути адеквадне рішення нашої України.
Відповідно рішення має бути таким:
1. Відзив посла України в Ізраілі, для консультацій. А ці консультаціїї мають бути до моменту коли Нетаньяху піде зі свого поста, це мінімум!
2. Запровадження санкцій через Рішення РНБОУ проти персонально Беньяміна Нетаньяху, Міністра економіки та промисловості Ізраїлю Нір Баркат.
3. Звернення до Ради Безпеки ООН про порушення Ізраілем міжнародних норм відносно викраденого майна та цінностей України.
І це мінімум , нащо треба зараз звернути увагу та прийняти рішення!
28.04.2026 14:10 Відповісти
І позов до суду
28.04.2026 16:39 Відповісти
Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, - Зеленський. У таких випадках потрібні переконливі докази, а не обвинувачення через ЗМІ, як це прийнято в Україні.

В Україні ЗМІ, всякі "диванні аналітики", полезньіе Кремлю идиотьі, агенти впливу, злидні розумові, завидущі, шкідники патологічні, просто ідіоти... оголошують підозри разом з обвинуваченням і вироками - у пакеті.

Така вже традиція в Україні: взять на понт/на пушку*. З Ізраїлем, як і з другими країнами це...
Уявім собі ЩО скаже адвокат відповідача...

А між тим доказати походження зерна не так важко.. І те що Сертифікат походження сфальсифіковано.
___________________________________________________
*На понт взять/на пушку - уголовный жаргон, означающий попытку обмануть, запугать или заставить человека сделать что-либо, действуя с напускной уверенностью, гонором и блефом. Это манипуляция, цель которой - взять «на слабо» или испугать ложной информацией
28.04.2026 14:49 Відповісти
Це був подарунок рашки Міндічу і Цукерману за "двушки".
28.04.2026 15:31 Відповісти
 
 