Россия продолжает экспорт украденного украинского зерна, обходя санкции путем изменения маршрутов и перевалки, - Власюк

Россия продолжает искать покупателей на похищенное украинское зерно, используя оккупированные порты в качестве стабильного канала поставок. Данные за март-апрель 2026 года это ясно подтверждают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий Уполномоченного Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

Суда находятся под санкциями

Частично эта деятельность уже получила санкционный ответ. Значительная часть судов, работающих на этих маршрутах, находится под ограничениями Украины, ЕС и США: MATROS POZYNICH, SEVERNIY PROECT, DAMAS WAVE, NOVAYA ZEMLYA; FEDOR, PRINCESS EVA, MYS ZHELANIYA, ZAID; VICTORIA K, VICTORIA V, DON, ASOMATOS.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном

Но практика показывает: санкционный статус судна сам по себе не останавливает продажу.

Когда возникает ограничение, меняется маршрут. После отказа Египта принять ZAID из-за санкций ЕС судно просто перенаправили в Турцию. В то же время сам Египет продолжил принимать другие поставки, в частности из Мариуполя, включая рейсы судов, подпадающих под санкции.

Читайте также: Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны, - Зеленский

Как задействован Израиль

Параллельно используется другая модель: через суда без санкций. В этой схеме уже задействован Израиль. Суда ASOMATOS, ABINSK, PANORMITIS заходят на рынки после перевалки в районе Керченского пролива, где зерно смешивается. По имеющимся данным, около 30% такого груза поступает с оккупированных территорий.

В итоге Россия адаптируется к ограничениям: меняет маршруты и перераспределяет флот, но не останавливает экспорт.

Именно поэтому санкции должны блокировать не только суда, но и любую покупку такого зерна.

Смотрите: Израиль ответил на заявление Украины о судах с похищенным Россией зерном: обвинения не являются доказательствами

Это означает дальнейшее внесение задействованных зерновозов в санкционные списки и применение вторичных санкций к покупателям. Параллельно эта работа ведется дипломатически и в рамках международного права.

Без этого схема продолжает работать.