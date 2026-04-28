В Израиль поступило более двух грузов с украденным украинским зерном, - МИД

В Израиль поступило более двух грузов с сельскохозяйственной продукцией, похищенной Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Речь идет о нескольких судах

"Я могу подтвердить, что речь идет не о двух кораблях, их было больше. Я сейчас не могу назвать точные цифры, но мы говорим о нескольких судах. Это правда. И мы информировали Израиль о них всех", - сказал представитель ведомства.

По словам Тихого, Украина обращалась к Израилю по закрытым каналам, но после "десятков" обращений получила от МИД Израиля лишь один официальный ответ 20 апреля.

"Если свести это к простому итогу, то речь идет о том, что никаких действий Государство Израиль не собирается предпринимать в отношении этих грузов и украинских опасений, считая, что украинская информация для них недостаточна. С этим связана наша публичная активность", - заявил дипломат.

Что предшествовало?

Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

