В Израиль поступило более двух грузов с украденным украинским зерном, - МИД

В порты Израиля прибыло уже несколько судов с похищенным украинским зерном

В Израиль поступило более двух грузов с сельскохозяйственной продукцией, похищенной Россией с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь идет о нескольких судах

"Я могу подтвердить, что речь идет не о двух кораблях, их было больше. Я сейчас не могу назвать точные цифры, но мы говорим о нескольких судах. Это правда. И мы информировали Израиль о них всех", - сказал представитель ведомства.

По словам Тихого, Украина обращалась к Израилю по закрытым каналам, но после "десятков" обращений получила от МИД Израиля лишь один официальный ответ 20 апреля.

"Если свести это к простому итогу, то речь идет о том, что никаких действий Государство Израиль не собирается предпринимать в отношении этих грузов и украинских опасений, считая, что украинская информация для них недостаточна. С этим связана наша публичная активность", - заявил дипломат.

Читайте также: Еврокомиссия обратилась к Израилю по поводу судов с похищенным Россией украинским зерном

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Читайте также: Россия продолжает экспорт украденного украинского зерна, обходя санкции за счет изменения маршрутов и перевалки, - Власюк

За словами Тихого, Україна зверталася до Ізраїлю закритими каналами, але після "десятків" звернень отримала від МЗС Ізраїлю лише одну офіційну відповідь 20 квітня.

Тобто оте опудало (міністр закордонних справ ісраєлю), яке дорікало Сибізі, що той замість офівційних каналів використовує твіттер, тупо брехало.
28.04.2026 16:44 Ответить
я вже починаю вірити, що в Варшавському гетто та концтаборах зондеркоманди складались із самих євреїв.

за гнилий шекель продадуть все що завгодно.

28.04.2026 16:47 Ответить
питання до ЗЄлєнського:

всі ці балкери з краденим з України майном НЕ повинні покидати Чорне море, а назавжди залишатись на його дні.

пішов пан Малюк з СБУ і одразу заглохли сі бебі
совпадєніє ?
не думаю !

28.04.2026 16:44 Ответить
Ізраїль ларьок по скуповуванню краденого чи ламбард по скуповуванню краденого?
28.04.2026 16:28 Ответить
28.04.2026 16:44 Ответить
Отстойна терористична держава.
28.04.2026 20:08 Ответить
Рештки Цадіка Нахмана депортувати на його батьківщину.
28.04.2026 16:30 Ответить
но-но, "бренные" рештки шановного цадика є українським національним надбанням.

бо, "кролики єто не тілько мєх, но і ценное м'ясо..."
якщо НЕ пустити хасидів до Умані, то вони самі потоплять ці сухогрузи на рейді Хайфи, разом із всім кабінетом бі-бі.

28.04.2026 16:39 Ответить
Не потоплять, а притягнуть до України
28.04.2026 17:18 Ответить
Ні, залишити в Умані, але розпочати довготривалу, на роки, реставрацію
28.04.2026 17:17 Ответить
Залиште Цадіка Нахмана в спокої. Це не стосується Ізраїлю ніяким чином і це не тема для політичних спекуляцій. Залишайтеся людьми.
28.04.2026 18:28 Ответить
Не з твоєм прапорцем тут проповєдовати
28.04.2026 19:13 Ответить
Треба позиватися до суду
28.04.2026 16:33 Ответить
Израиль уже на это ответил "подозрения не служат доказательством". Суд скажет тоже самое.
28.04.2026 16:41 Ответить
Ну тогда менори скоро будут воткнути вверх ногами
28.04.2026 17:03 Ответить
Ференги не на столько глупы. Примут меры).
28.04.2026 17:19 Ответить
Не поможет. Пацани у себя на масиве
28.04.2026 17:20 Ответить
Потом с тобой поговорим после восьми лет
28.04.2026 17:40 Ответить
О чем мне с тобой говорить, вафельница? Будет состав преступления - приходи, азохен вей
28.04.2026 19:14 Ответить
Чи це когось ще дивує?
28.04.2026 16:33 Ответить
Українці виявили, що за межами акваріуму всі живуть в реальності, а не у фантазіях. Далі буде)
28.04.2026 16:41 Ответить
28.04.2026 16:47 Ответить
А хіба це таємницею було?
28.04.2026 17:01 Ответить
Шо ти стукач-ні для кого вже не таемниця...І шо ужа теребенькаеш,тоже вже всі знають
28.04.2026 18:08 Ответить
А воно так і було, німецька охорона знаходилася тільки зовні, а всередині üdische Ghetto-Polizei (Єврейська поліція порядку).
28.04.2026 17:12 Ответить
На восім год тюрми вже наговорив.
28.04.2026 21:58 Ответить
Зовнішнє плем'я разом з кацапами крадуть зерно вивезене з ТОТ України, а внутрішнє плем'я не соромлячись обкрадають Україну з середини, не забуваючи відправити кацапам чергову "двушєчку". Таке воно хитре плем'я!
28.04.2026 16:54 Ответить
Країна мрії міндічів
28.04.2026 17:14 Ответить
До чого тут плем'я? Кримінал не має національності але бувають етнічні організовані злочинні групи. Це питання до прокуратури.
28.04.2026 18:40 Ответить
Израиль - конечно,поступил некрасиво
Но вот не слышала я
Чтобы НИТАНЬЯХУ - ДВУШКИ В ТЕГЕРАН ОТПРАВЛЯЛ !!!!
Не слышала ,что НИТАНЬЯХУ тырит у своей армии по - крупному
Хотите ЧИСТЕНЬКОГО МИРА ,пацаны с Банковой?
Тогда для начала сами от говна отмойтесь
От вашего зеленого говна- СМЕРДИТ!!!!
28.04.2026 16:59 Ответить
Я чув що Бібі брав гроші від Катару собі на карман. І це перед нападом ХАМАСу. Цим ізраїльська прокуратура зараз займається.
28.04.2026 18:34 Ответить
Лінь зараз шукати. Але це не таємниця.
28.04.2026 18:47 Ответить
Один для міндіча, другий для цукермана. Зєля друзів не кидає !!!
28.04.2026 17:28 Ответить
... купувати крадене- дуже непристойно...
28.04.2026 17:40 Ответить
І шо, помолтІзраіля прийшов отриманити ноту? Чи як мілованов срати хотів на ьудь які виклики в Україні?
28.04.2026 17:40 Ответить
ШІ каже, що згідно з Haaretz зафіксовано понад 30 вантажів викраденого зерна, які були спрямовані до Ізраїлю.
28.04.2026 18:21 Ответить
Це благодарність за закон про ето самое.
28.04.2026 19:21 Ответить
злодій і барига
