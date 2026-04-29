Сибіга про запит до Ізраїлю щодо арешту судна РФ: Це не твіттер-дипломатія, ми очікуємо на серйозне ставлення, а не емоційні заяви

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна "Панорамітис".

Про це зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Запит України

Так, він нагадав, що Офіс Генерального прокурора надіслав відповідний запит до влади Ізраїлю на підставі рішення українського суду про арешт судна в межах поточного розслідування.

Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.

Запит вимагає відповіді

Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - наголосив Сибіга.

Що передувало?

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном

  • Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
  • Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.

  • Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.

  • Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.

Топ коментарі
З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання

Цікаво, чиї обрізані переможуть.
29.04.2026 14:54 Відповісти
Стаалю на Ізраїльських
29.04.2026 14:55 Відповісти
Тут вам не хухри - мухри -Сибіга
29.04.2026 14:57 Відповісти
З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання

З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання
29.04.2026 15:03 Відповісти
Сибіга, ти просто антисеміт. Ну визнай це нарешті...
29.04.2026 15:09 Відповісти
Ізраїль без емоцій і дипломатично просто послав на йух.
29.04.2026 15:25 Відповісти
Ймовірно що й так, знов же які докази надала Україна, окрім того що сказала, що зерно вкрадене... всі наші чиновники кричать, що РФ поставила в Ізраїль вкрадене зерно з України... як вони визначили, що воно вкрадене в Україні, кацапи не дебіли вкрадене вони зжерли в РФ, а в Ізраїль спокійно могли поставити вирощене у себе...
29.04.2026 15:36 Відповісти
Вопрос не " в наших чиновниках " ....
Вопрос в том , что судно рФ вышло из порта на окупированной территории Украины и что-то незаконно загрузило и перевезло в своих трюмах . ( что конкретно и откуда - пусть доказывают кацапы )
Тут еще вопрос к "маланцам" - вЫ долго будете делать , что ничего не происходит ? ( к государству Израиль стал относиться дуже і дуже зневажливо і з гидливістю... )
29.04.2026 16:00 Відповісти
Мені цікаво чому Україна не знищувала те зерно і ті кораблі які в Маріку і в Бердянську вантажилися краденим зерном і металом? А також чому не знищувала кораблі в Чорному морі? Хтось в Киіві отримував від кацапів двушечку за те щоб закривати очі як рашисти за допомогою краденого в Україні майна покращують свою фінансову ситуацію, а також політичний вплив в світі, являючись єдиним великим поставщиком зерна
29.04.2026 16:00 Відповісти
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав в мережі Х
29.04.2026 16:13 Відповісти
"Це не твіттер-жипломатія" - бзданув у соцмережі Сибіга.
29.04.2026 18:38 Відповісти
Оновлена інформація з боку Ізраїля про зерно та, доречі, і про Міндіча.

Слухаємо уважно з 19:50 хв.
https://youtu.be/bHryeGWNxzg?si=IEAOH39-PYlwekBZ
29.04.2026 19:44 Відповісти
 
 