Сибіга про запит до Ізраїлю щодо арешту судна РФ: Це не твіттер-дипломатія, ми очікуємо на серйозне ставлення, а не емоційні заяви

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна "Панорамітис".

Про це зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Запит України

Так, він нагадав, що Офіс Генерального прокурора надіслав відповідний запит до влади Ізраїлю на підставі рішення українського суду про арешт судна в межах поточного розслідування.



Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.

Запит вимагає відповіді

Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - наголосив Сибіга.

Що передувало?

Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном