Сибіга про запит до Ізраїлю щодо арешту судна РФ: Це не твіттер-дипломатія, ми очікуємо на серйозне ставлення, а не емоційні заяви
Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна "Панорамітис".
Про це зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Запит України
Так, він нагадав, що Офіс Генерального прокурора надіслав відповідний запит до влади Ізраїлю на підставі рішення українського суду про арешт судна в межах поточного розслідування.
Судно підозрюється у перевезенні зернового вантажу, який був незаконно вивезений із закритого порту на тимчасово окупованій території України з порушенням міжнародного права та законодавства України.
Запит вимагає відповіді
Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - наголосив Сибіга.
Що передувало?
Раніше генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна надіслала Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS із викраденим українським зерном
- Нагадаємо, що до ізраїльського порту Хайфи прибуло судно, яке, за даними української сторони, може перевозити зерно з тимчасово окупованих територій України.
- Раніше Ізраїль вже дозволив розвантаження аналогічного судна 14 квітня.
Міністерство закордонних справ України викликало ізраїльського посла, щоб вручити ноту протесту через судно з українським зерном, яке украла Росія на окупованих територіях.
- Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що "звинувачення не є доказами", коментуючи ситуацію з допуском суден із викраденим Росією українським зерном.
З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання
Вопрос в том , что судно рФ вышло из порта на окупированной территории Украины и что-то незаконно загрузило и перевезло в своих трюмах . ( что конкретно и откуда - пусть доказывают кацапы )
Тут еще вопрос к "маланцам" - вЫ долго будете делать , что ничего не происходит ? ( к государству Израиль стал относиться дуже і дуже зневажливо і з гидливістю... )
Слухаємо уважно з 19:50 хв.
https://youtu.be/bHryeGWNxzg?si=IEAOH39-PYlwekBZ