Сибига о запросе к Израилю относительно ареста судна РФ: Это не твиттер-дипломатия, мы ожидаем серьезного отношения, а не эмоциональных заявлений
Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна "Панорамитис".
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Запрос Украины
Так, он напомнил, что Офис Генерального прокурора направил соответствующий запрос властям Израиля на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках текущего расследования.
Судно подозревается в перевозке зернового груза, который был незаконно вывезен из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины с нарушением международного права и законодательства Украины.
Запрос требует ответа
Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями", - подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання
Вопрос в том , что судно рФ вышло из порта на окупированной территории Украины и что-то незаконно загрузило и перевезло в своих трюмах . ( что конкретно и откуда - пусть доказывают кацапы )
Тут еще вопрос к "маланцам" - вЫ долго будете делать , что ничего не происходит ? ( к государству Израиль стал относиться дуже і дуже зневажливо і з гидливістю... )
