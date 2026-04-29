Сибига о запросе к Израилю относительно ареста судна РФ: Это не твиттер-дипломатия, мы ожидаем серьезного отношения, а не эмоциональных заявлений

Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна "Панорамитис".

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Запрос Украины

Так, он напомнил, что Офис Генерального прокурора направил соответствующий запрос властям Израиля на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках текущего расследования.

Судно подозревается в перевозке зернового груза, который был незаконно вывезен из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины с нарушением международного права и законодательства Украины.

Запрос требует ответа

Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина направила Израилю пакет документов для ареста российского судна PANORMITIS с похищенным украинским зерном

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

ми очікуємо на серйозне ставлення, а не емоційні заяви Джерело: https://censor.net/ua/n4000591

З боку Ізраїлі це були не емоційні заяви, а відверта зневага та знущання
29.04.2026 15:03 Ответить
Цікаво, чиї обрізані переможуть.
29.04.2026 14:54 Ответить
Сибіга, ти просто антисеміт. Ну визнай це нарешті...
29.04.2026 15:09 Ответить
29.04.2026 15:09 Ответить
Ізраїль без емоцій і дипломатично просто послав на йух.
29.04.2026 15:25 Ответить
Ймовірно що й так, знов же які докази надала Україна, окрім того що сказала, що зерно вкрадене... всі наші чиновники кричать, що РФ поставила в Ізраїль вкрадене зерно з України... як вони визначили, що воно вкрадене в Україні, кацапи не дебіли вкрадене вони зжерли в РФ, а в Ізраїль спокійно могли поставити вирощене у себе...
29.04.2026 15:36 Ответить
Вопрос не " в наших чиновниках " ....
Вопрос в том , что судно рФ вышло из порта на окупированной территории Украины и что-то незаконно загрузило и перевезло в своих трюмах . ( что конкретно и откуда - пусть доказывают кацапы )
Тут еще вопрос к "маланцам" - вЫ долго будете делать , что ничего не происходит ? ( к государству Израиль стал относиться дуже і дуже зневажливо і з гидливістю... )
29.04.2026 16:00 Ответить
Мені цікаво чому Україна не знищувала те зерно і ті кораблі які в Маріку і в Бердянську вантажилися краденим зерном і металом? А також чому не знищувала кораблі в Чорному морі? Хтось в Киіві отримував від кацапів двушечку за те щоб закривати очі як рашисти за допомогою краденого в Україні майна покращують свою фінансову ситуацію, а також політичний вплив в світі, являючись єдиним великим поставщиком зерна
29.04.2026 16:00 Ответить
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав в мережі Х
29.04.2026 16:13 Ответить
"Це не твіттер-жипломатія" - бзданув у соцмережі Сибіга.
29.04.2026 18:38 Ответить
Оновлена інформація з боку Ізраїля про зерно та, доречі, і про Міндіча.

Слухаємо уважно з 19:50 хв.
https://youtu.be/bHryeGWNxzg?si=IEAOH39-PYlwekBZ
29.04.2026 19:44 Ответить
 
 