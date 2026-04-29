Украина направила Израилю пакет документов для ареста судна РФ PANORMITIS с похищенным украинским зерном, - Кравченко
Генеральная прокуратура инициировала арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Документы уже в Израиле
Как отмечается, соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен в компетентные органы Государства Израиль.
"Сегодня наши документы уже находятся там. Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа", - отметил Кравченко.
Что известно о судне
По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию погрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно направляется в порт Хайфа.
По словам генпрокурора, следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права.
Досудебное расследование этого дела проводит Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Мародерство РФ
Кравченко сообщил, что с начала полномасштабной агрессии РФ с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн.
"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", - подчеркнул генпрокурор.
Что предшествовало?
- Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
- Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.
Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.
- Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.
А як відомо "всєму праґрєсівнаму чєлавєчєству" - "бізнес внє палітікі".
- Як шо вона зроблена з українського краденого зерга, так, кошерна.
- Дякую ребе.
- Смачного вам та вашим дітям.