Украина направила Израилю пакет документов для ареста судна РФ PANORMITIS с похищенным украинским зерном, - Кравченко

Генеральная прокуратура инициировала арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Документы уже в Израиле

Как отмечается, соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен в компетентные органы Государства Израиль.

"Сегодня наши документы уже находятся там. Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа", - отметил Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Израиль поступило более двух грузов с украденным украинским зерном, - МИД

Что известно о судне

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию погрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно направляется в порт Хайфа.

По словам генпрокурора, следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права.

Досудебное расследование этого дела проводит Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Читайте также: Не только Израиль: в МИД назвали страны, принимающие украденное украинское зерно

Мародерство РФ

Кравченко сообщил, что с начала полномасштабной агрессии РФ с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн.

"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте: Россия продолжает экспорт украденного украинского зерна, обходя санкции за счет изменения маршрутов и перевалки, - Власюк

Что предшествовало?

  • Напомним, что в израильский порт Хайфа прибыло судно, которое, по данным украинской стороны, может перевозить зерно с временно оккупированных территорий Украины.
  • Ранее Израиль уже разрешил разгрузку аналогичного судна 14 апреля.

  • Министерство иностранных дел Украины вызвало израильского посла, чтобы вручить ноту протеста в связи с судном с украинским зерном, которое Россия похитила на оккупированных территориях.

  • Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что "обвинения не являются доказательствами", комментируя ситуацию с допуском судов с похищенным Россией украинским зерном.

Топ комментарии
+5
Так борятся, борятся, что аж торгуют с ними карденым.
29.04.2026 14:29
показать весь комментарий
29.04.2026 14:29 Ответить
+3
Цим Ізраїль не проб"єш - друге діло якби він зайшов в порт і там зірвався нах - зовсім другий колінкор
29.04.2026 14:19
показать весь комментарий
29.04.2026 14:19 Ответить
+1
NNN - а у вас це де, в раші?
показать весь комментарий
29.04.2026 14:32 Ответить
Угу - і у вас відразу ж з'явилася б можливість , на влашній шкурі , випробувати як Ізраїль вміє боротися з терористами !
29.04.2026 14:23
показать весь комментарий
29.04.2026 14:23 Ответить
краденым
показать весь комментарий
29.04.2026 14:31 Ответить
Хто із ким торгує ?
показать весь комментарий
29.04.2026 14:32 Ответить
Статью перечитай, там всё внятно описано.
29.04.2026 14:33
показать весь комментарий
29.04.2026 14:33 Ответить
Мосад вже показав свої здібності - 2024 р профукавши напад з Гази - за кілька днів тільки вбитими більше 1500 євреїв
29.04.2026 14:41
показать весь комментарий
29.04.2026 14:41 Ответить
Зараз не про це ... Тут про те , що ті , хто хоче влаштувати теракти в Ізраїлі - зазвичай довго не живуть ! ☠️
29.04.2026 14:44
показать весь комментарий
29.04.2026 14:44 Ответить
Де там те непорозуміння з їхнього мзс? Що воно зараз буде брехати? "Це не докази. Дайте інші"?
29.04.2026 14:25
показать весь комментарий
29.04.2026 14:25 Ответить
міжнародне право зараз майже не діє, тому жодних серйозних наслідків, а раз наслідків не буде то Ізраїль не припинить цього ... Голод не тітка
29.04.2026 14:27
показать весь комментарий
29.04.2026 14:27 Ответить
Міжнародне право це не панацея , а лише інструмент ! Будь який інструмент буде лише тоді ефективним , коли є вміння ним користуватися !
29.04.2026 14:31
показать весь комментарий
29.04.2026 14:31 Ответить
"...відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль." (Джерело: https://censor.net/ua/n4000581) - це "палітіка". А купівля зерна з окупованих територій - це "бізнес".
29.04.2026 14:29
А як відомо "всєму праґрєсівнаму чєлавєчєству" - "бізнес внє палітікі".
29.04.2026 14:29
показать весь комментарий
29.04.2026 14:29 Ответить
- Ребе, маца з кровю кошерна?
- Як шо вона зроблена з українського краденого зерга, так, кошерна.
- Дякую ребе.
- Смачного вам та вашим дітям.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:32 Ответить
NNN - реально засланий "казачок"!
показать весь комментарий
29.04.2026 14:33 Ответить
Да, не вчасно прийнчли закон про антисемітизм! Хотілося б щось сказати про... зеленського і плівки міндіча, а - зась!, накажуть...
29.04.2026 14:49
показать весь комментарий
29.04.2026 14:49 Ответить
 
 