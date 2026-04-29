Украина направила Израилю пакет документов для ареста судна РФ PANORMITIS с похищенным украинским зерном, - Кравченко

Генеральная прокуратура инициировала арест морского судна PANORMITIS / "Панорамитис" и груза, который, по данным следствия, может быть частью схемы по легализации незаконно вывезенного украинского зерна.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Документы уже в Израиле

Как отмечается, соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен в компетентные органы Государства Израиль.

"Сегодня наши документы уже находятся там. Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа", - отметил Кравченко.

Что известно о судне

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Продукцию погрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно направляется в порт Хайфа.



По словам генпрокурора, следователи задокументировали факты незаконного захода судна в закрытые порты Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства и норм международного морского права.



Досудебное расследование этого дела проводит Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Мародерство РФ

Кравченко сообщил, что с начала полномасштабной агрессии РФ с временно оккупированных территорий Украины незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции общей стоимостью более 20 млрд грн.



"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", - подчеркнул генпрокурор.

